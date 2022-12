Alvarado wint ondanks bijna missen start Superprestige in Heusden-Zolder

Ceylin del Carmen Alvarado heeft in Heusden-Zolder de wedstrijd om de Superprestige gewonnen. De 24-jarige Nederlandse kwam in haar eentje over de streep en bleef zo Inge van der Heijden (tweede) en Lucinda Brand (derde).

Om onduidelijke redenen miste Alvarado bijna de start. Net op tijd verscheen zij met haar fiets aan de meet toen het startschot klonk.

Niet Alvarado, maar favoriet Brand liet zich in de openingsfase het meeste zien. Zij was na de eerste ronde mee met een groepje van zeven rensters, onder wie ook Alvarado, Denise Betsema en Annemarie Worst. Brand leek door een technisch probleem wat tijd te verliezen, waarna Van der Heijden, Alvarado en Betsema een gaatje sloegen.

Samen met de Italiaanse Silvia Persico sloot Brand even aan, maar Van der Heijden en de sterke Alvarado gingen er even later opnieuw vandoor. Niet veel later schudde Alvarado haar landgenote af en reed solo naar haar derde zege van het seizoen.

"In eerste twee rondes had ik het lastig en hing ik er aan. Er vielen gaatjes en ik moest die steeds dichten. Maar toen de verschillen groter werden, bleef ik als sterkste over", aldus de winnares tegen Eurosport.

In de superprestige heeft Alvarado nu nog slechts één punt achterstand op Denise Betsema (68 om 67). Inge van der Heijden volgt met 65 punten.

