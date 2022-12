Oranje, Jong Oranje én Oranjevrouwen gaan voor titel: dit wordt het sportjaar 2023

Na de extreem drukke sportjaren 2021 en 2022 wordt 2023 het eerste sportjaar zonder evenementen die nog ingehaald moeten worden na de coronapandemie. Toch wacht ons weer een boeiend sportjaar met enorme kansen op Nederlands succes, vooral voor de nationale voetbalteams. Een overzicht.

Januari: Djokovic zint op wraak

Als het jaar drie dagen oud is, hebben we mogelijk al een eerste Nederlandse wereldkampioen. Op 3 januari is de finale van het WK darts. Michael van Gerwen hoopt dan na vier jaar weer met de beker te staan in Alexandra Palace.

Er zijn nog twee WK's in januari: het WK hockey voor mannen in India (13-29 januari) en het WK handbal voor mannen in Polen en Zweden (11-29 januari). De hockeyers gaan anderhalf jaar na de rampzalig verlopen Spelen in Tokio voor eerherstel, terwijl de handballers blij zijn dat ze überhaupt mogen meedoen. Nederland dankt de eerste WK-deelname sinds 1961 aan een wildcard.

Voetballiefhebbers hoeven ook niet lang te wachten in 2023. Op 6 januari wordt de Eredivisie hervat en op 22 januari staan Ajax en Feyenoord voor het eerst dit seizoen tegenover elkaar. Het wordt - na jaren van corona - de eerste Klassieker in een volle Kuip sinds februari 2019.

Januari is ook de maand van het EK allround en sprint in Hamar (6-8 januari), de EK shorttrack in Gdansk (22-24 januari), de Dakar Rally (31 december-15 januari) en de Australian Open (16-29 januari). Negenvoudig winnaar Novak Djokovic zal er meer dan ooit op gebrand zijn te winnen in Melbourne. Hij weigerde zich te laten vaccineren en moest Australië vorig jaar om die reden verlaten.

Rafael Nadal is in 2023 titelverdediger op de Australian Open. Foto: Getty Images

Februari: Mathieu van der Poel wacht titanenstrijd

In het weekend van 3, 4 en 5 februari is het Brabantse Hoogerheide het decor van het WK veldrijden. Bij de mannen kan het een titanenstrijd worden tussen de 'grote drie': Wout van Aert, Tom Pidcock en uiteraard Mathieu van der Poel, die voor zijn vijfde wereldtitel gaat.

In het voetbal is februari de maand van de hervatting van het Europese seizoen, al mogen Feyenoord (Europa League) en AZ (Conference League) de tussenronde overslaan. Op 27 februari staat het FIFA's Best Gala op het programma. Na de wereldtitel lijkt het waarschijnlijk dat Lionel Messi daar weer wordt verkozen tot Wereldvoetballer van het Jaar. Met het WK voor clubs (1-11 februari) staat er nog een groot FIFA-evenement op het programma.

Traditiegetrouw is februari ook de maand van het ATP-tennistoernooi van Rotterdam (13-19 februari), dat sinds dit jaar naar de naam ABN AMRO Open luistert. Met Daniil Medvedev, Stéfanos Tsitsipás, Félix Auger-Aliassime en Andrey Rublev lijkt de vijftigste editie een bijzondere te worden, al zal toernooidirecteur Richard Krajicek zoals altijd tot de laatste dag vrezen voor afmeldingen.

In de Verenigde Staten is 12 februari veruit de belangrijkste sportdag van de maand, want dan staat de Super Bowl op het programma.

Mathieu van der Poel en Wout van Aert strijden in februari om de wereldtitel. Foto: Getty Images

Maart: Start van langste Formule 1-seizoen ooit

Van 2 tot 5 maart staat het belangrijkste toernooi van het langebaanseizoen op het programma: de WK afstanden in Thialf. Een week later (10-12 februari) wordt in Seoel de WK shorttrack gehouden, met Suzanne Schulting als een van de titelfavorieten.

Waar het schaatsseizoen deze maand eindigt, is maart juist het begin van het langste Formule 1-seizoen ooit. De Grand Prix van Bahrein is op 5 maart de eerste van een recordaantal van 23 races, waarin Max Verstappen zijn derde wereldtitel op rij wil pakken. Bijzonder is dat met Nyck de Vries (AlphaTauri) dit seizoen een tweede Nederlander actief is in de koningsklasse van de autosport.

Het Nederlands elftal maakt ook een nieuwe start, maar wel onder een oude bekende. Ronald Koeman begint zijn tweede termijn als bondscoach op 24 maart met een zware uitwedstrijd in de EK-kwalificatie tegen verliezend WK-finalist Frankrijk. Voor de Nederlandse atleten is de EK indoor in Istanboel (2-5 maart) het eerste titeltoernooi van het jaar. Bij de vorige editie, twee jaar geleden in Torun, won Nederland het medailleklassement.

In maart maakt Ronald Koeman zijn rentree als bondscoach. Foto: Pro Shots

April: Elk weekend een voorjaarsklassieker

Het is de maand van de voorjaarsklassiekers in het wielrennen. Met de Ronde van Vlaanderen (2 april), Parijs-Roubaix (vrouwen op 8 april en mannen op 9 april), de Amstel Gold Race (16 april) en Luik-Bastenaken-Luik (23 april) is het vier weekenden achtereen raak.

Ondertussen worden op clubniveau de eerste prijzen verdeeld, met de KNVB-bekerfinale (30 april) als Nederlands hoogtepunt. Een week eerder is in het Philips Stadion de Eredivisie-kraker PSV-Ajax, terwijl in de Champions League, Europa League en Conference League de knock-outfase doordendert.

Dylan van Baarle won vorig jaar Parijs-Roubaix. Foto: Pro Shots

Mei: Eredivisie gaat lang door

Door het winterse WK gaat het clubvoetbal lang door. De laatste Eredivisie-speelronde is pas op 28 mei en in datzelfde weekend eindigen ook de Premier League (28 mei) en Bundesliga (27 mei). La Liga en de Serie A gaan nog een week langer door. Op 31 mei staat de eerste Europese eindstrijd van dit seizoen op het programma: de Europa League-finale in Boedapest.

Voor Primoz Roglic is dit jaar niet Tour-maand juli, maar de Giro-maand mei de belangrijkste maand van het jaar. De Sloveen van Jumbo-Visma gaat in de Ronde van Italië (6 mei-28 mei) voor zijn vierde eindzege in een grote ronde. Hij krijgt hulp van Wilco Kelderman, die na zes jaar is teruggekeerd bij de Nederlandse formatie.

Mei is ook de maand van de WK judo in Doha (7-13 mei) en de finale van de Premier League Darts in Londen (25 mei). Van Gerwen wil in de Britse hoofdstad voor de zevende keer de titel veroveren.

Wordt Ajax opnieuw landskampioen? Foto: ANP

Juni: Koeman kan prijs pakken met Oranje

Kan Rafael Nadal zijn vijftiende titel pakken, of neemt de nieuwe generatie de macht over? Dat is de vraag tijdens Roland Garros (28 mei-11 juni). Voor Tim van Rijthoven is de Libéma Open (12-18 juni) misschien nog wel belangrijker dan het Grand Slam-toernooi in Parijs, want de Nederlander is de titelverdediger op het Brabantse gras.

Het clubvoetbal wordt afgesloten met de Conference League-finale in Praag op 7 juni en drie dagen later de Champions League-finale in Istanboel. Meteen daarna kan Koeman al zijn eerste prijs pakken met Oranje. In Enschede en Rotterdam wordt de finaleronde van de Nations League (14-18 juni) afgewerkt. De andere deelnemers zijn Spanje, Italië en Kroatië. Op 3 juni eindigt nog een belangrijk toernooi in Nederland: het Philips Stadion is dan het decor van de finale van de Champions League voor vrouwen.

Jong Oranje speelt ook een eindtoernooi, want in Roemenië en Georgië staat van 21 juni tot en met 8 juli het EK voetbal onder 21 op het programma. Nederland treft België, Portugal en Georgië in de groepsfase. De beste drie landen van het toernooi plaatsen zich voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Juni is ook de maand van de TT Assen (25 juni) en de NBA Finals (1 juni-18 juni).

Op 10 juni is de Champions League-finale in Istanboel. Foto: ANP

Juli: Oranjevrouwen treffen wereldkampioen op WK

Op de eerste dag van de maand start de Tour de France (1-23 juli), al begint die in Bilbao. Het is voor het eerst sinds 1992 en de tweede keer ooit dat het Grand Départ in Spanje is. Op de laatste dag van de Tour begint de Tour de France Femmes (23-30 juli), die dit jaar voor de tweede keer verreden wordt. Annemiek van Vleuten wil uiteraard winnen, zeker omdat 2023 haar afscheidsjaar is.

Juli is traditiegetrouw ook de maand van Wimbledon (3-16 juli) en in het Japanse Fukuoka wordt van 14 tot en met 30 juli de WK zwemmen gehouden.

Het is ook de beginmaand van het WK voetbal voor vrouwen in Australië en Nieuw-Zeeland (20 juli-20 augustus), waar de Oranjevrouwen als vicewereldkampioen in de groepsfase tegen titelhouder Verenigde Staten spelen. Engeland is de topfavoriet voor de eindzege, nadat het land onder leiding van Sarina Wiegman vorig jaar al Europees kampioen was geworden.

De Oranjevrouwen beginnen als vicewereldkampioen aan het WK. Foto: ANP

Augustus: Bol en Hassan gaan voor WK-medailles

Na drie keer EK-goud en twee keer WK-zilver in 2022 kan het wéér de zomer van Femke Bol worden. Van 19 tot en met 27 augustus staat in Boedapest namelijk de WK atletiek op het programma. Wellicht kan Bol in de Hongaarse hoofdstad haar eerste wereldtitel grijpen, terwijl Sifan Hassan mogelijk ook weer om de ereplaatsen meedoet.

In augustus is er ook een WK wielrennen. Voor het eerst in de historie is dat een super-WK wielrennen. Van 3 tot en met 13 augustus strijden de wegwielrenners, baanwielrenners, mountainbikers én BMX'ers in Glasgow om de wereldtitels.

Het is ook de maand dat het voetbalseizoen van start gaat. Op 6 augustus is de strijd om de Johan Cruijff Schaal en vijf dagen later is de eerste Eredivisie-wedstrijd, terwijl er ook tal van Europese voorrondewedstrijden op het programma staan. Op 16 augustus is het duel om de Europese Super Cup.

Anders dan in de afgelopen jaren (toen was het begin september) is ook de Grand Prix van Nederland in augustus. Op 27 augustus gaat Max Verstappen voor zijn derde zege op rij in Zandvoort.

De Grand Prix van Nederland wordt op 27 augustus verreden. Foto: ANP

September: Laatste CL-seizoen in huidige opzet

Het is de maand van de Vuelta a España (26 augustus-17 september), al begint die eind augustus al met een tijdrit door Barcelona. De rest van het parcours van de Spaanse ronde, die vorig jaar werd gewonnen door Remco Evenepoel, wordt op 10 januari onthuld.

Het is ook de maand van de US Open (29 augustus-11 september), die de laatste jaren het onvoorspelbaarste Grand Slam-toernooi was. Carlos Alcaraz werd in 2022 de vijfde winnaar in vijf jaar. Bij de vrouwen is Iga Swiatek titelverdediger.

Verder gaat de Champions League van start. Het is de laatste editie met 32 clubs verdeeld over acht poules. In 2024 gaat het aantal deelnemers naar 36 en komen er meer groepswedstrijden.

Remco Evenepoel won in 2022 de Vuelta a España. Foto: REUTERS

Oktober: WK turnen vlak bij de Nederlandse grens

Op 7 oktober wordt het Europese wielerseizoen afgesloten met de Ronde van Lombardije, terwijl het Formule 1-seizoen ook het einde nadert. De achttiende (Verenigde Staten), negentiende (Mexico) en twintigste (Brazilië) Grand Prix van het seizoen staan op het programma. Het is daarom zeker niet uitgesloten dan Verstappen in oktober al de titel veiligstelt, net als in 2022.

Niet in Nederland, maar wel vlak bij de grens, wordt een WK gehouden. Het Sportpaleis in Antwerpen is het decor van de WK turnen. Dat toernooi geldt als een belangrijk kwalificatiemoment voor de Spelen van 2024 in Parijs.

Er staan in oktober drie Grands Prix op het programma. Foto: ANP

November: 23e en laatste race Formule 1-seizoen

Uiterlijk 26 november weten we of Verstappen weer wereldkampioen is, want op die dag staat in Abu Dhabi de 23e en laatste Formule 1-Grand Prix van het seizoen op het programma. De laatste race van het MotoGP-seizoen is ook die dag, en die wordt verreden in Valencia.

Het Nederlands elftal sluit de EK-kwalificatiereeks af met groepswedstrijden tegen Ierland (18 november) en Gibraltar (21 november). Een plek bij de eerste twee (Griekenland en Ierland zijn de andere twee landen in de groep) volstaat voor een plek op het EK in Duitsland. Anders kunnen de play-offs in maart 2024 nog uitkomst bieden.

Het Nederlands elftal sluit in november de EK-kwalificatie af. Foto: Pro Shots

December: Handbalsters in actie op WK

Van 30 november tot en met 17 december wordt in Denemarken, Noorwegen en Zweden het WK handbal gehouden en uiteraard zullen de Nederlandse vrouwen erbij zijn. Jarenlang behoorde Oranje tot de wereldtop, met het WK-goud van 2019 als hoogtepunt, maar op de laatste EK's en WK's waren de prestaties minder aansprekend.

December is traditiegetrouw ook de beginmaand van het WK darts in Londen. Het jaar eindigt zo met het toernooi waarmee het in 2023 ook allemaal begon.

Het jaar begint en eindigt met het WK darts. Foto: Getty Images

