Sportgala breekt aan: Verstappen gaat voor derde prijs, dilemma bij de vrouwen

Max Verstappen kan woensdag op het NOC*NSF Sportgala voor de derde keer worden verkozen tot Sportman van het Jaar. De Formule 1-coureur is een van de laatste drie kanshebbers. Bij de vrouwen is het dringen geblazen.

De 25-jarige Verstappen heeft de Jaap Eden Award, zoals de prijs sinds 1972 heet, al twee keer gewonnen. De eerste keer was in 2016, toen hij in Barcelona als eerste Nederlander ooit een Grand Prix op zijn naam schreef. Vorig jaar won hij de prijs opnieuw.

Dit jaar is Verstappen wederom kanshebber. Hij prolongeerde met overmacht zijn wereldtitel in de Formule 1 en won een recordaantal van vijftien races. Op het Sportgala heeft hij concurrentie van baanwielrenner Harrie Lavreysen en Thomas Krol, die in Peking goud pakte op de 1.000 meter.

Mocht Verstappen opnieuw winnen, dan evenaart hij oud-zwemmer Pieter van den Hoogenband. De drievoudig olympisch kampioen won de prijs in 1999, 2000 en 2004. Alleen Epke Zonderland, Ard Schenk en Anton Geesink kregen de onderscheiding vaker (allen vier keer).

Vorig jaar nam vader Jos Verstappen de prijs van zoon Max in ontvangst. Foto: ANP

Schouten, Schulting en Van Vleuten ook genomineerd

Bij de vrouwen zijn schaatsster Irene Schouten (drie keer goud op de Winterspelen), shorttrackster Suzanne Schulting (twee keer goud in Peking) en wielrenster Annemiek van Vleuten genomineerd. Van Vleuten won dit jaar de Giro, de Tour en de Vuelta en werd bovendien wereldkampioen op de weg.

In de aanloop naar het gala was er veel kritiek op het uitblijven van een nominatie voor Femke Bol, die een topseizoen kende. De 22-jarige atlete zorgde dit jaar voor een unieke prestatie door op het EK in München drie titels te veroveren

Op het Sportgala zijn ook prijzen voor de Sportploeg, Paralympisch Sporter en Coach van het Jaar. Daarnaast worden de Young Talent Award en de Fanny Blankers-Koen Carrièreprijs uitgereikt. Onder anderen Ireen Wüst, Ranomi Kromowidjojo, Ruud Gullit en Tom Dumoulin zullen de prijzen uitreiken.

Sporters en coaches konden maandag en dinsdag stemmen. Hun stemmen tellen voor 50 procent mee voor de uitslag, de andere 50 procent komt voor rekening van de vakjury. Het Sportgala vindt plaats in AFAS Live in Amsterdam en begint om 20.30 uur.

Nominaties Sportgala 2022: Sportman: Max Verstappen, Thomas Krol en Harrie Lavreysen

Sportvrouw: Irene Schouten, Suzanne Schulting en Annemiek van Vleuten

Sportploeg: shorttrack aflossing vrouwen, atletiek estafette 4x400 vrouwen en Tour-ploeg Jumbo-Visma

Paralympisch: Diede de Groot, Jetze Plat en Sanne Voets

Coach: Jeroen Otter, Sarina Wiegman en Eelco Meenhorst

