Coach Bol woest over uitblijven nominatie Sportvrouw van het Jaar: 'Een farce'

Coach Laurent Meuwly van topatlete Femke Bol vindt het uiterst onterecht dat zijn pupil niet genomineerd is voor Sportvrouw van het Jaar. Hij noemt het onder meer "een farce" en wijst op de grootte van de atletieksport.

"Geacht Nederland en NOC*NCF", schrijft de Zwitser. "Het is duidelijk dat je een sportland bent. Ondanks het feit dat sommige kleine sporten erg populair zijn in dit land, moeten jullie leren hoe je het belang ervan op mondiaal niveau kunt onderscheiden. Sorry, maar de shortlist met genomineerden is een farce!"

De 22-jarige Bol kende dit jaar een topseizoen. Ze veroverde in München maar liefst drie Europese titels: op de 400 meter, de 400 meter horden en de 4x400 meter. Bij de WK in Eugene pakte de Amersfoortse zilver op zowel de 400 meter horden als de 4x400 meter gemengd. Ook won ze de prestigieuze Diamond League op de 400 meter horden.

Haar coach wijst in zijn tirade op het verschil in grootte tussen atletiek en schaatsen. "Aan het schaatsen deden op de Olympische Spelen 27 landen mee, aan atletiek meer dan 200. Misschien is het tijd om de panelleden te vervangen of ze uitleg te geven over welke sporten mondiaal gezien groter zijn."