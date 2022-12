AZ verhuurt op tweede plan geraakte keeper Vindahl aan FC Nürnberg

Peter Vindahl maakt het seizoen op huurbasis af bij 1. FC Nürnberg, dat uitkomt in de 2. Bundesliga. De Deense doelman was in Alkmaar na meerdere fouten veroordeeld tot een rol als tweede keeper. AZ maakte de overgang op huurbasis zondagavond bekend.

De 24-jarige Vindahl kwam in de zomer van 2021 voor 2 miljoen euro over van FC Nordsjælland. Tijdens het seizoen 2021/2022 was hij eerste keeper van AZ, hoewel hij herhaaldelijk in de fout ging.

In de voorbereiding op het huidige seizoen koos trainer Pascal Jansen voor Hobie Verhulst als eerste keeper. Vindahl speelde als gevolg van deze beslissing in officiële wedstrijden nog geen minuut voor AZ dit seizoen.

Het is niet bekendgemaakt of Nürnberg een optie tot koop heeft bedongen. Bij de Duitse club is doelman Christian Mathenia voor langere tijd uit de roulatie met een schouderblessure. Nürnberg bezet momenteel de elfde plaats in de 2. Bundesliga.

Het is ook nog niet bekend of AZ in het aanstaande transferwindow een extra keeper gaat halen. Verhulst maakte als basiskeeper voor de winterstop bepaald geen vlekkeloze indruk.

AZ kende een goede eerste seizoenshelft, waarin het zelfs kortstondig koploper was. De club uit de Kaasstad staat vierde in de Eredivisie, met vier punten achterstand op koploper Feyenoord.

