Duitsland dankt 'geweldige vent' Füllkrug: 'Daarom is hij erbij'

Duitsland reageerde na afloop van het zwaarbevochten gelijkspel tegen Spanje (1-1) op het WK voetbal in Qatar opgelucht, omdat het hierdoor nog uitzicht heeft op de achtste finales. Bondscoach Hansi Flick en routinier Thomas Müller prezen na afloop vooral de inbreng van invaller Niclas Füllkrug, die in de slotfase verantwoordelijk was voor de gelijkmaker.

Spanje was de betere ploeg in de eerste helft, maar scoorde pas in de 62e minuut met dank aan een lepe intikker van invaller Álvaro Morata. Duitsland moest daarna de achtervolging inzetten om de tweede nederlaag op rij te voorkomen. Na een flink aantal aanvallende wissels van Flick kwam het tot steeds meer kansen, waarna invaller Füllkrug in de 83e minuut de gelijkmaker binnenschoot.

"Hiervoor is hij erbij. De vastberadenheid waarmee hij afwerkt, was heel belangrijk voor ons vandaag", zei Flick over Füllkrug. Dat de spits een plek in de WK-selectie wist te bemachtigen, is opmerkelijk te noemen.

Füllkrug speelde afgelopen seizoen in de 2. Bundesliga en promoveerde met Werder Bremen naar het hoogste niveau. In de eerste veertien Bundesliga-wedstrijden van dit seizoen vond hij maar liefst tien keer het net, waardoor Flick hem als pinchhitter meenam naar Qatar.

Ook teamgenoten waren lovend over de bijdrage van de 29-jarige aanvaller. "Goed invallen, precies daarvoor is hij erbij", zei Müller. "Dat had hij de afgelopen dagen ook al aangekondigd. Hij heeft een geweldig zelfvertrouwen en zoals je nu hebt kunnen zien, een harde knal met zijn rechtervoet. Een ongelooflijk doelpunt en hij is ook een geweldige vent."

Bondscoach Hansi Flick tijdens Spanje-Duitsland (1-1). Foto: Getty Images

Duitsland heeft alles nog in eigen hand

Flick wees in zijn nabeschouwing op het hoge niveau van Spanje en complimenteerde zijn ploeg. "Elke voetbalfan kwam vandaag aan zijn trekken. Het is echt ongekend wat mijn spelers vandaag gepresteerd hebben tegen zo'n goed voetballende ploeg. Ik ben heel trots. De mentaliteit van het team was uitstekend", zei de 57-jarige bondscoach.

Uitblinker Joshua Kimmich sprak woorden van gelijke strekking. "We wisten dat we veel zouden moeten lopen en dat we ook last van de tegenstander zouden hebben, omdat zij gewoon geweldig positiespel spelen. Toch hadden we het gevoel dat we de betere kansen hadden. Met een beetje geluk hadden we ook kunnen winnen, maar uiteindelijk denk ik dat het gelijkspel oké is."

Er staan nog twee wedstrijden op het programma in groep E: Japan-Spanje en Costa Rica-Duitsland (beide donderdag om 20.00 uur). Als Duitsland van Costa Rica wint en Japan van Spanje verliest, plaatsen de Duitsers zich voor de knock-outfase. Bij winst van Duitsland en een gelijkspel bij Japan-Spanje komen beide ploegen op vier punten en moeten de rekenmeesters van stal gehaald worden.

Wereldvoetbalbond FIFA kijkt bij een gelijke stand eerst naar het doelsaldo, dan naar het aantal gemaakte doelpunten en dan pas naar het onderling resultaat. Aangezien Duitsland verrassend van Japan verloor (1-2), moet het bij een gelijkaantal punten dus zorgen dat het meer doelpunten maakt dan Japan. Beide ploegen staan momenteel op twee goals.

Wanneer Japan van Spanje wint, kan Duitsland in theorie ook nog doorgaan. De ploeg van Flick moet dan een beter doelsaldo kunnen overleggen dan Spanje.

Groep E 1. Spanje 2-4 (8-1)

2. Japan 2-3 (2-2)

3. Costa Rica 2-3 (1-7)

4. Duitsland 2-1 (2-3)

