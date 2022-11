Turncoach Louter schuldig aan grensoverschrijdend gedrag, straf blijft uit

Turncoach Frank Louter is woensdag door het Instituut voor Sportrechtspraak (ISR) schuldig bevonden aan grensoverschrijdend gedrag. De tuchtcommissie besloot desondanks geen straf op te leggen aan de oud-coach van onder meer Verona van de Leur en Suzanne Harmes.

De tuchtcommissie was wel tot een eis gekomen van 24 maanden voorwaardelijke schorsing met een proeftijd van twee jaar. Omdat het wangedrag volgens de commissie tot 2012 plaatsvond, achtte ze een sanctie desondanks "niet opportuun". Bovendien vond het ISR een "stok achter de deur" niet nodig.

Het instituut ziet geen aanwijzingen dat de coach de "bewezen geachte overtredingen nog steeds begaat", schrijft het in een geanonimiseerde uitspraak. "De vraag is of nu nog, vele jaren later, op een goede manier kan worden beoordeeld wat naar de normen van toen als grensoverschrijdend gedrag moet worden aangemerkt."

Negen (oud-)turnsters deden bij het ISR melding van het gedrag van Louter. Zij noemden onder meer fysiek geweld, het creëren van een angstcultuur, het negeren van blessures, het aanwakkeren van eetproblemen en schreeuwen en schelden.

Louter herkent zich niet in geschetst beeld

Het ISR acht alleen het zogenoemde 'deurincident' als bewezen. Daarbij zou de coach schreeuwend op een toiletdeur hebben gebonsd nadat een turnster zich daar na een aanvaring met hem had opgesloten. Ook verbale agressie, kwetsbare opmerkingen en zogenoemd fatshaming achtte de commissie aannemelijk.

Louter zelf herkende zich volgens de uitspraak totaal niet in het geschetste beeld. Hij ontkende grensoverschrijdend gedrag te hebben vertoond. Volgens de coach is het motief van de melders gelegen in de "teleurstelling" vanwege het voortijdig moeten afbreken van de turnopleiding en het "niet uitkomen van de verwachtingen".

Coach werd in 2011 al beticht van grensoverschrijdend gedrag

De oud-bondscoach werd in 2011 al door oud-pupillen Van de Leur, Harmes en Gabriëlla Wammes beticht van grensoverschrijdend gedrag. In 2020 kwamen de klachten opnieuw aan het licht.

Louter was tussen 2001 en 2003 actief als bondscoach van de Nederlandse turnsters en was tevens hoofdcoach bij Pro Patria Zoetermeer. In 2014 verkaste hij naar TON Almelo.

In 2020 legde hij zijn werkzaamheden in Almelo neer in het kader van een nationaal onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. Dat was opgezet nadat onder meer coach Gerrit Beltman had bekend dat hij in het verleden schuldig was geweest aan grensoverschrijdend gedrag.

Het bestuur van de Nederlandse turnbond KNGU besloot eind 2020 de samenwerking met Louter te beëindigen. Volgens de bond was "een groot verschil van inzicht over de cultuurverandering die er moet worden doorgemaakt" de reden voor die beslissing.

Eerder

Aanbevolen artikelen