Drievoudig wereldkampioen Boomstra stopt als professioneel dammer

Roel Boomstra (29) stopt als professioneel dammer en kiest voor zijn maatschappelijke carrière. De drievoudig wereldkampioen heeft dat maandag in een verklaring laten weten.

"Het heeft voor mij altijd als een voorrecht gevoeld om van mijn grootste passie mijn beroep te hebben kunnen maken", zegt Boomstra in zijn verklaring. "Toch heb ik, na ruim vijftien jaar in de top, besloten om mijn professionele damcarrière aan het eind van dit kalenderjaar te beëindigen."

De 29-jarige Boomstra werd in 2014 Europees kampioen. De eerste wereldtitel behaalde de dammer in 2016. In 2018 en 2022 werd de Nederlander, ten koste van de Rus Aleksandr Schwarzman, wederom wereldkampioen. De concurrent van Boomstra veroverde zijn eerste titel in 1998 en was ook in 2007, 2009, 2017 en 2021 de sterkste.