Iraanse sporter verdwenen nadat ze zonder hoofddoek deelnam aan klimwedstrijd

De Iraanse sportklimmer Elnaz Rekabi, die zondag zonder hoofddoek in actie kwam op een groot klimtoernooi, is verdwenen. Vrienden van de 33-jarige Rekabi zeggen tegen de BBC dat ze geen contact meer met haar kunnen krijgen.

Rekabi kreeg op sociale media veel lof na haar actie op de Aziatische kampioenschappen in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel. Daar droeg ze in de finale geen hoofddoek maar een hoofdband.

Vrienden van de sportklimmer slaan nu alarm. Ze zeggen al sinds zondagavond geen contact meer met Rekabi te kunnen krijgen en hebben grote zorgen over haar veiligheid. Het is onduidelijk hoe de sporter er aan toe is.



Volgens de BBC moest Rekabi na het klimtoernooi haar telefoon en paspoort inleveren. Het hotel waar de Iraanse sporters verbleven, vertelde tegen de BBC dat het team daar eerder is vertrokken dan gepland. Rekabi zou samen met de rest van de delegatie al terug zijn gevlogen naar Iran.