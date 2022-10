Schaker Niemann speelde volgens onderzoek vals in meer dan 100 online partijen

Niemann bekende dat hij in zijn leven twee keer heeft valsgespeeld, toen hij 12 en 16 jaar was. Maar in het onderzoek dat schaakwebsite Chess.com dinsdagavond publiceerde, staat dat Niemann illegale hulp zou hebben gekregen in meer dan honderd online-schaakpartijen, waarvan de meest recente in 2020. Het is onduidelijk om wat voor hulp het precies gaat.