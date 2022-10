Zeker 174 voetbalsupporters overleden bij rellen in stadion in Indonesië

Bij voetbalrellen in de Indonesische stad Malang zijn zaterdag zeker 174 mensen om het leven gekomen, onder wie twee politieagenten. Dat meldt de vicegouverneur van de provincie Oost-Java. Er worden zo'n 180 mensen in ziekenhuizen behandeld.

Door onze nieuwsredactie

In de stad in de provincie Oost-Java ontstonden rellen na afloop van een wedstrijd tussen de aartsrivalen Arema FC uit Malang en Persebaya Surabaya, uit Soerabaja. Arema FC verloor met 2-3, waarna duizenden supporters van beide teams het veld bestormden.

De politie zette traangas in om de fans te verdrijven. Ruim dertig mensen kwamen om het leven doordat ze in het gedrang kwamen op het veld. De andere slachtoffers overleden later in het ziekenhuis, voornamelijk door zuurstofgebrek.

Op beelden van nieuwssite tvOne is te zien dat tientallen mensen in ziekenhuizen op hulp wachten. Er zou ook brandschade zijn op de tribunes en het veld van het stadion in Malang.

1:27 Afspelen knop Beelden tonen hoe rellen uit de hand lopen in Indonesisch stadion

Clubs die zaterdag speelden zijn aartsrivalen

Arema en Persebaya Surabaya zijn aartsrivalen. Beide clubs spelen in de hoogste divisie van het Indonesische voetbal, de Liga 1. Alle wedstrijden in de divisie zijn voor een week stilgelegd en de nationale voetbalbond PSSI heeft aangekondigd een onderzoek in te stellen naar wat zich precies heeft afgespeeld.

De Indonesische minister van Sport, Zainudin Amali, wil strengere veiligheidsregels rond voetbalwedstrijden. Ook wil hij onderzoeken of het mogelijk is om wedstrijden te laten spelen zonder publiek.

De politie in Oost-Java zou voor de wedstrijd geadviseerd hebben om alleen supporters van de thuisclub toe te laten in het stadion. Dit omdat er grote rivaliteit is tussen de twee clubs. Het is niet duidelijk waarom dat advies niet is opgevolgd.

Zeker 129 doden bij rellen in voetbalstadion Indonesie

Aanbevolen artikelen