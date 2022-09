Egypte wil in 2036 als eerste Afrikaanse land de Olympische Spelen organiseren. Dat heeft het land deze week aan voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) laten weten, zo is zaterdag bekendgemaakt.

De Egyptische minister van Sport Achraf Sobhi heeft aan Bach medegedeeld dat president Abdel Fattah El Sisi zijn goedkeuring heeft gegeven voor de kandidaatstelling van het land.

Tijdens een bezoek aan de Egyptische hoofdstad Caïro zei Bach dat de "Egyptische sportinfrastructuur geschikt is om in 2036 de Olympische Spelen te organiseren". De aanvraagprocedure voor de organisatie van de Olympische Spelen van 2036 is nog niet officieel begonnen.

De eerstvolgende Zomerspelen zijn in 2024 in Parijs. Los Angeles is in 2028 gastheer en het Australische Brisbane in 2032. Naast Egypte zouden ook Duitsland, Mexico, Turkije, Rusland, India en Qatar de Spelen van 2036 willen organiseren.

Tussen 2025 en 2029 wordt bekendgemaakt waar de Spelen van 2036 zullen worden gehouden.