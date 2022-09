Roger Federer heeft donderdag zijn besluit om met tennis te stoppen in een open brief toegelicht. Lees hieronder de volledige verklaring van de twintigvoudig Grand Slam-winnaar.

"Aan mijn tennisfamilie en de rest,

Van alle dingen die het tennis me heeft gebracht, zijn de mensen die ik gaandeweg heb ontmoet zonder twijfel het belangrijkst: mijn vrienden, tegenstanders en vooral de fans die de sport leven inblazen. Ik wil graag wat nieuws met jullie delen.

Zoals velen van jullie zullen weten, waren de afgelopen drie jaar een uitdaging voor mij door blessures en operaties. Ik heb hard gewerkt om weer in vorm te komen, maar ik ken ook de grenzen van mijn lichaam en kunnen. De signalen van mijn lichaam zijn de afgelopen tijd duidelijker geworden.

Ik ben 41 jaar oud. Ik heb meer dan vijftienhonderd wedstrijden gespeeld in de afgelopen 24 jaar. Tennis heeft me veel gebracht en ik moet erkennen wanneer het tijd is om mijn competitieve carrière te beëindigen.

“Mijn familie op de tribunes zien, is een gevoel dat ik voor altijd zal koesteren.” Roger Federer, toptenniser

Dit is een bitterzoet besluit, want ik zal alles aan de ATP Tour missen. Maar tegelijkertijd is er zo veel om te vieren. Ik beschouw mezelf als een van de gelukkigste mensen op deze aarde. Ik heb het talent gekregen om tennis te kunnen spelen en deed dat op een niveau wat ik niet voor mogelijk had gehouden, langer dan ik ooit had gedacht.

Ik wil graag mijn geweldige vrouw Mirka bedanken, ze was er elke minuut bij. Ze heeft me opgewarmd voor finales en kwam kijken bij ontelbaar veel wedstrijden, zelfs toen ze acht maanden zwanger was. Ze accepteerde twintig jaar lang mijn gekke kant als ik onderweg was met mijn team.

Ik wil ook mijn lieve kinderen bedanken voor de steun. Ze willen altijd nieuwe plekken ontdekken en samen mooie herinneringen maken. Mijn familie op de tribunes zien, is een gevoel dat ik voor altijd zal koesteren.

Graag wil ik ook mijn lieve ouders en zus bedanken. Zonder hen was niks van dit alles mogelijk geweest. Ook bedank ik mijn coaches, die me altijd de goede kant op hebben geleid. Jullie waren geweldig. En Swiss Tennis geloofde in mij toen ik nog een jonge tennisser was en heeft mij perfect op weg geholpen.

Ik wil ook graag mijn geweldige team bedanken. Ivan, Dani, Roland en vooral Seve en Pierre. Jullie hebben me altijd van het beste advies voorzien en stonden altijd voor me klaar. Ook wil ik Tony bedanken voor het managen van mijn bedrijf voor de laatste zeventien jaar. Jullie zijn allemaal geweldig en ik heb genoten van elke minuut met jullie.

Roger Federer met links van hem zijn coach Ivan Ljubicic. Roger Federer met links van hem zijn coach Ivan Ljubicic. Foto: Getty Images

'Zonder jullie waren mijn successen eenzaam'

Ik wil mijn sponsoren bedanken, jullie zijn echt partners voor mij en ook de hard werkende teams op de ATP Tour. Jullie hebben me altijd verwelkomd met liefde en gastvrijheid.

Ook wil ik mijn tegenstanders op het court bedanken. Ik had de eer om epische partijen te spelen, die ik nooit zal vergeten. We hebben eerlijk gevochten, met passie en integriteit. En ik heb altijd mijn best gedaan om de historie van het spel te respecteren. We hebben elkaar gepusht en hebben samen het tennis naar een hoger niveau getild.

Maar bovenal moet ik mijn geweldige fans bedanken. Jullie zullen nooit weten hoeveel kracht en geloof jullie mij hebben gegeven. Een volgepakt stadion binnenlopen is een van de inspirerendste dingen en een van de grote sensaties in mijn leven. Zonder jullie waren mijn successen eenzaam, nu zijn ze gevuld met geluk en energie.

128 Federer verrast meisjes die viraal gingen met potje tennis op dakterras

De laatste 24 jaar waren een geweldig avontuur. Hoewel het soms voelt alsof het maar 24 uur duurde, voelt het ook alsof ik al een volledig leven erop heb zitten. Ik mocht in veertig verschillende landen spelen. Ik heb gelachen en gehuild, heb pijn en geluk gevoeld, maar bovenal voelde het alsof ik leefde.

Ik heb tijdens mijn reizen zo veel geweldige mensen ontmoet. Zij zullen altijd mijn vrienden blijven. Ze maakten tijd voor me vrij in hun drukke agenda's om me te zien spelen en hebben me aangemoedigd over de hele wereld. Dank je wel.

Mijn liefde voor tennis begon toen ik nog een ballenjongen was in Basel. Ik keek naar de spelers met een gevoel van verwondering. Ze waren giganten voor mij en ik begon met dromen. Mijn dromen hebben ervoor gezorgd dat ik harder ging werken, zo ging ik in mezelf geloven. Sommige successen hebben me zelfvertrouwen gebracht en ik was op weg naar het geweldige avontuur dat me naar deze dag heeft geleid.

Dus ik wil jullie bedanken uit de grond van mijn hart, iedereen die deze Zwitserse ballenjongen heeft geholpen zijn dromen waar te maken.

En ten slotte: tennis, ik hou van jou en zal je nooit verlaten."