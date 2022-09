AZ heeft een nieuwe tegenslag moeten incasseren in de aanloop naar de Conference League-wedstrijd van donderdag tegen FC Vaduz. Na Vangelis Pavlidis en Jasper Karlsson is ook aanvaller Hakon Evjen weggevallen met een blessure.

De 22-jarige Evjen moest zich afgelopen weekend in het duel met FC Twente (1-1) na een ongelukkig duel met Twente-speler Christos Tzolis voor rust laten vervangen. Uit nader medisch onderzoek is gebleken dat de Noor een enkelblessure heeft opgelopen.

AZ-trainer Pascal Jansen kon en wilde op de persconferentie voorafgaand aan het Conference League-duel met FC Vaduz niet zeggen hoelang Evjen ontbreekt. "Maar we verwachten dat het wel enige tijd zal duren voordat hij weer fit is."

De trainer ziet zo drie aanvallers wegvallen. Spits Pavlidis was aan het begin van het seizoen met zes goals en evenveel assists in negen wedstrijden een van de uitblinkers bij AZ. Hij liep eind augustus in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur een enkelblessure op. Aanvaller Karlsson, vorig seizoen de smaakmaker, speelde dit seizoen zelfs nog geen enkele minuut.

Een opsteker voor AZ is de terugkeer van aanvoerder Bruno Martins Indi, die de laatste weken ook ontbrak door een blessure. De routinier keert voor het treffen met Vaduz terug in de wedstrijdselectie en kan voor het eerst sinds 28 augustus minuten maken voor de ploeg van Jansen.

AZ presteert ondanks de vele blessures naar behoren dit seizoen. De Alkmaarders bereikten het hoofdtoernooi van de Conference League en verloren nog niet in de Eredivisie. De club staan vierde in de Eredivisie. De wedstrijd tegen Vaduz, dat uitkomt op het tweede niveau van Zwitserland, begint donderdag om 18.45 uur.