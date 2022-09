Femke Bol sloot donderdag een indrukwekkend seizoen af door goud te winnen op de 400 meter horden bij de Diamond League-finale in Zürich. De Nederlandse voelde de vermoeidheid flink in de benen en is blij dat het seizoen erop zit.

In gesprek met NOS blikt de 22-jarige Nederlandse terug op haar gouden race. "Ik merkte bij horde zeven al dat ik moe was, dat heb ik meestal niet. En de laatste horde heb ik gewoon met mijn verkeerde been genomen", aldus de sensatie van het afgelopen atletiekseizoen.

"Ik heb het geluk dat ik zo ver voorlag en dat ik dat kon hebben en dat ik alsnog 53.0 loop. Uiteindelijk gaat het om de Diamond League, die wil je gewoon winnen, en daar ben ik superblij mee. Ik moet toch ook ooit moe worden, haha."

Met het winnen van de Diamond League sloot Bol het seizoen in stijl af. Eerder schreef ze maar liefst drie Europese titels en twee keer WK-zilver op haar naam. De geboren Amersfoortse beseft dat daarmee ook de aandacht voor haar is toegenomen.

"Ja, dat klopt, maar ik ben het wel gewend inmiddels. Het is ook wel heel leuk, ook het publiek hier is superluid en dat geeft veel energie op het moment dat je wat vermoeider bent. Ik ben superblij met dit seizoen, ik heb er qua medailles alles uitgehaald wat er uitgehaald kon worden. Nu ben ik klaar, dus ik kan nu alles doen wat ik wil."