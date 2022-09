De Poolse tennisster Iga Swiatek heeft zich verzekerd van een plek in de halve finales van de US Open. De nummer 1 van de wereld versloeg de Amerikaanse Jessica Pegula met 6-3 en 7-6 (4).

De 21-jarige Swiatek neemt het bij de laatste vier op tegen Aryna Sabalenka uit Belarus.

Vorig jaar schopte Swiatek, tweevoudig winnares van Roland Garros, het niet zo ver. Toen verloor ze in de vierde ronde in New York.