Iga Swiatek heeft zich in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) verzekerd van een plek in de halve finales van de US Open. De nummer één van de wereld versloeg de Amerikaanse Jessica Pegula met 6-3 en 7-6 (4).

De 21-jarige Swiatek besliste de partij tegen de zeven jaar oudere Pegula na een partij van 1 uur en 55 minuten. Ze benutte haar in de tweede set direct haar eerste matchpoint tegen de nummer acht van de wereld.

Het betekende alweer de 55e overwinning van het seizoen voor Swiatek, die zich steeds beter lijkt te voelen op het hardcourt. De Poolse stond tot nu toe vooral bekend om haar kwaliteiten op gravel. Daarop won ze in 2020 en 2022 op Roland Garros haar twee Grand Slam-titels.

"Ik had aan het begin van het toernooi absoluut niet verwacht dat ik hier de halve finales zou halen", zei Swiatek na haar kwartfinalepartij. "Op die manier probeerde ik ook mijn eigen verwachtingen laag te houden."

Vorig jaar schopte Swiatek het tot de vierde ronde in New York, haar beste prestatie tot deze editie. Bij de laatste vier neemt ze het op tegen Aryna Sabalenka, die in de kwartfinale met 6-1 en 7-6 (4) te sterk was voor Karolína Plísková.

De andere halve finale gaat tussen de Tunesische Ons Jabeur en de Française Caroline Garcia. De finale van het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar is zaterdag om 22.00 uur (Nederlandse tijd).