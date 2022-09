Carlos Alcaraz heeft donderdag de halve finales van de US Open bereikt door in een meeslepende partij met de laatste eindtijd ooit af te rekenen met Jannik Sinner. De Spanjaard won in vijf sets: 3-6, 7-6 (7), 7-6 (0), 5-7 en 3-6. Eerder op de dag voegde Iga Swiatek zich bij het vrouwentoernooi bij de laatste vier.

Om 2.50 uur (lokale tijd) benutte de negentienjarige Alcaraz in New York zijn eerste matchpoint in de partij met een lengte van 5 uur en 15 minuten. Met de late eindtijd braken Sinner en Alcaraz het record, dat op 2.26 uur stond.

De partij tussen Sinner en Alcaraz gaat niet de boeken in als de langste partij ooit op de US Open. Dat record blijft in handen van Stefan Edberg en Michael Chang, die in 1992 in totaal 5 uur en 26 minuten op de baan stonden.

Door de overwinning in de marathonpartij staat Alcaraz voor de eerste keer in de halve finale van een Grand Slam-toernooi. Vorig jaar moest hij in de kwartfinale op Flushing Meadows in de kwartfinale tegen Félix Auger-Aliassime opgeven vanwege een blessure.

In de halve finale neemt Alcaraz het op tegen Frances Tiafoe. De 24-jarige Amerikaan had eerder donderdag Andrey Rublev in drie sets verslagen (7-6 (3), 7-6 (0) en 6-4). De andere halve finale gaat tussen Karen Khachanov en Casper Ruud.

Swiatek voor het eerst bij laatste vier op US Open

De 21-jarige Swiatek rekende eerder op de avond af met de zeven jaar oudere Jessica Pegula: 6-3 en 7-6 (4). Na 1 uur en 55 minuten benutte Swiatek in de tweede set direct haar eerste matchpoint tegen de Amerikaanse nummer acht van de wereld.

Het betekende de 55e overwinning van het seizoen voor Swiatek, die zich steeds beter lijkt te voelen op het hardcourt. De Poolse nummer één van de wereld stond tot nu toe vooral bekend om haar kwaliteiten op gravel. Daarop won ze in 2020 en 2022 op Roland Garros haar twee Grand Slam-titels.

Vorig jaar schopte Swiatek het tot de vierde ronde in New York, haar beste prestatie tot deze editie. Bij de laatste vier neemt ze het op tegen Aryna Sabalenka, die in de kwartfinale met 6-1 en 7-6 (4) te sterk was voor Karolína Plísková.

De andere halve finale gaat tussen de Tunesische Ons Jabeur en de Française Caroline Garcia. De finale van het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar is zaterdag om 22.00 uur (Nederlandse tijd).