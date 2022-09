Nyck de Vries stapt vrijdag tijdens de eerste vrije training in de auto van Sebastian Vettel. De Nederlander is testcoureur bij Mercedes, het team dat de motoren levert voor Aston Martin.

"Dit is de derde keer dat ik in een Formule 1-auto mag stappen tijdens de vrije training", aldus de Formule E-kampioen. "Deze kansen hebben me een goed inkijkje gegeven in hoe een F1-team te werk gaat."

De Vries reed dit seizoen al eerder in de vrije training. Dat deed hij voor Williams en Mercedes, het team waarvoor hij ook reservecoureur is.

"Zijn prestaties laten zien dat hij een kans verdient in de Formule 1. Hopelijk is het rijden van de vrije training een kans voor hem om te laten zien wat hij allemaal kan", aldus Mike Krack, de teambaas van Aston Martin.

De 27-jarige Nederlander werd in 2019 kampioen in de Formule 2, maar wist het nooit tot de koningsklasse te schoppen. Het seizoen daarna kwam hij uit voor Mercedes in de Formule E waarin hij wereldkampioen werd. Ook dit seizoen komt hij uit in de klasse met elektrische auto's.