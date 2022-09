Bas van de Goor heeft zijn functie als toernooidirecteur van het WK vrouwenvolleybal noodgedwongen neergelegd. De voormalig volleybalinternational kwam vorig weekend ten val tijdens het wielrennen. Hij is nog herstellende van het ongeluk. Lonneke Slöetjes, tot voor kort speelster van Oranje, neemt een deel van de taken over.

Van de Goor, die in 1996 olympisch kampioen werd met de volleybalmannen, heeft tijdens het fietsongeluk enige ribben gebroken met als gevolg een klaplong. Daarnaast was er een operatie aan zijn bekken nodig.

"Gelukkig waren de hulpdiensten snel ter plaatse", aldus de 51-jarige Van de Goor in een statement. Hij verblijft nog in het ziekenhuis in Apeldoorn. "De operatie is inmiddels achter de rug en is volgens plan verlopen. De afgelopen week heb ik nodig gehad om van de klap te bekomen en te herstellen van de operatie. Ik hoop snel met de revalidatie te kunnen beginnen."

Slöetjes neemt taken over

Oud-international Manon Nummerdor-Flier, die de functie samen met Van der Goor vervulde, kan nu rekenen op hulp van voormalig teamgenoot Slöetjes. In februari 2021 nam de 31-jarige Slöetjes afscheid van het topvolleybal.

Het WK volleybal start op vrijdag 23 september in eigen land. Nederland opent het toernooi in Arnhem tegen Kenia. Het toernooi wordt mede georganiseerd door Polen. De finale vindt plaats op 15 oktober.