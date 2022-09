De Nederlandse zeilduo's Bart Lambriex/Floris van de Werken en Odile van Aanholt/Annette Duetz hebben in Canada de wereldtitel veroverd. Lambriex en Van de Werken deden dat in de 49er-klasse, Van Aanholt en Duetz in de 49erFX.

Eind vorig jaar werden Lambriex en Van de Werken ook al wereldkampioen in Oman. Tijdens dat toernooi vormden de Nederlanders pas een paar maanden een zeilduo.

Tijdens de een na laatste race op de slotdag waren er geen goede omstandigheden voor de zeilers. Het Nederlandse duo kwam deze week nog niet zo matig voor de dag. Lambriex en Van de Werken hadden tot de slotdag geen slechte races gevaren waardoor ze de overwinning alsnog veilig stelden.

Lambriex vormde tijdens de Olympische Spelen van Tokio nog een duo met Pim van Vugt. In Tokio eindigde dit koppel na de medalrace op een zesde plek in het algemeen klassement.

Van Vugt vormt tijdens dit WK een duo met Scipio Houtman, die tijdens dit WK niet meededen om de medailles.

Odile van Aanholt en Annette Duetz tijdens de 49erFX-klasse tijdens WK Zeilen in Canada. Odile van Aanholt en Annette Duetz tijdens de 49erFX-klasse tijdens WK Zeilen in Canada. Foto: Sailing Energy

Van Aanholt en Duetz pakken eveneens goud

Van Aanholt (24) en Duetz (29) besloten begin dit jaar samen in de boot te stappen. Het leverde ze in Canada direct de wereldtitel op. De Nederlandse zeilsters stelden het goud veilig in de medalrace, waarin ze als derde finishten. Hun Zweedse concurrentes eindigden achteraan.

Duetz pakte eerder twee wereldtitels in de 49erFX met Annemiek Bekkering, in 2018 en 2019. Op de Spelen van vorig jaar in Japan pakten ze brons. Enkele maanden later besloot Bekkering haar topsportcarrière te beëindigen.

Duetz hoopt over twee jaar in Parijs voor de derde keer mee te doen aan de Olympische Spelen. Met drie wereldtitels is ze nu de succesvolste zeilster in de 49erFX.

Eind vorig jaar veroverde Van Aanholt in Oman de wereldtitel met Elise de Ruijter in de skiffboot.