Het Nederlands basketbalteam heeft vrijdagavond in Praag de eerste groepswedstrijd van het EK basketbal met 100-76 verloren van Servië.

Servië geldt als één van de favorieten voor de eindzege. De verliezend finalist van het EK van 2017 speelt met Nikola Jokic als center. De 2.11m lange Jokic werd afgelopen seizoen MVP in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA en wordt gezien als één van de beste spelers ter wereld.

Al in de eerste twee kwarten was er geen houden aan voor Oranje. Bij rust keek de ploeg van bondscoach Maurizio Buscaglia al tegen een achterstand van dertien punten aan. Na vier kwarten stond er 100-76 op het scorebord.

Uitblinker aan Oranje-zijde was captain Worthy de Jong, die elf van zijn veertien schoten maakte en goed was voor 28 punten. Jokic kwam tot 19 punten.

Om de volgende ronde te bereiken moet Oranje bij de eerste vier eindigen in de poule van zes. De volgende tegenstanders zijn Israël, Tsjechië, Polen en Finland. Op het vorige EK waar Oranje aan deelnam (2015) won het één wedstrijd.

Het EK basketbal wordt gespeeld in Tsjechië, Georgië, Duitsland en Italië en wordt gehouden van 1 september tot en met 18 september. De finale is in Berlijn.

Groepsduels Oranje op EK