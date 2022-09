Max Verstappen is donderdag benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. De wereldkampioen in de Formule 1 ontving de koninklijke onderscheiding van minister voor Sport Conny Helder.

"Er komt veel meer bij kijken dan alleen talent om kampioen te worden. Vele jaren hard en lang werken, niet opgeven en doorgaan. Je bent hierin een grote inspiratie voor velen", aldus sportminister Helder. "Uiteindelijk rijd je als eerste Nederlander naar de wereldtitel. Je hebt Nederland hiermee ook wereldwijd op de kaart gezet."

Verstappen won vorig seizoen als eerste Nederlander ooit het wereldkampioenschap in de Formule 1. Na een slepend duel met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton was het Verstappen die in de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi de winst pakte.

"Ik wil graag mijn fans wereldwijd, maar met name de Oranjefans bedanken. Hun aanmoedigingen zijn keer op keer overweldigend en het is mooi om zoveel Nederlanders mee te zien leven", aldus Verstappen na het ontvangen van de onderscheiding. "Het is een hele eer om deze benoeming te mogen ontvangen."

Verstappen won in Abu Dhabi als eerste Nederlander ooit de Formule 1. Foto: Getty Images

Terugkeer Zandvoort op F1-kalender

Mede door het succes van de 24-jarige Verstappen keerde de Formule 1 vorig jaar na 36 jaar afwezigheid terug op het circuit van Zandvoort. De coureur van Red Bull reed voor eigen publiek gemakkelijk naar de overwinning. Ook dit jaar maakt het Nederlandse circuit deel uit van de F1-kalender.

Verstappen is op dit moment de leider in het wereldkampioenschap. Met 284 punten heeft hij een ruime voorsprong op de nummer twee. Dat is met 191 punten zijn teamgenoot Sergio Pérez. Charles Leclerc volgt namens Ferrari op de derde plek met 186 punten.

Zondag om 15.00 uur begint de race op Zandvoort. Het F1-weekend begint vrijdag met de eerste vrije training om 12.30 uur.