Tim van Rijthoven is er in de nacht van woensdag op donderdag niet in geslaagd om te stunten op de US Open. In de tweede ronde verloor hij in vier sets van Casper Ruud: 6-7 (4), 6-4, 6-4 en 6-4.

Na 2 uur en 47 minuten benutte Ruud zijn eerste wedstrijdpunt met een forehandwinner. De 23-jarige Noorse nummer zeven van de wereld maakte de partij in stijl af met een lovegame.

Van Rijthoven, de nummer 117 van de wereld, was de partij met Ruud niet heel overtuigend begonnen, maar kwam in het eerste bedrijf wel steeds beter in zijn spel. Hij trok de eerste set in de tiebreak, waarin hij Ruud zijn wil oplegde, knap naar zich toe.

In de tweede set kreeg Van Rijthoven bij een 4-3-voorsprong twee breakpoints, maar hij wist niet door te drukken. Ruud maakte gelijk en wist de set met twee lovegames op rij te winnen. In het restant had Van Rijthoven steeds minder in te brengen tegen Ruud, die zijn opslag niet meer inleverde.

Tim van Rijthoven kon in New York niet opnieuw stunten. Foto: ANP

Brouwer enige Nederlander in het toernooi

Door de nederlaag tegen Ruud zit een nieuwe stunt er voor Van Rijthoven niet in bij zijn debuut in het hoofdtoernooi van de US Open. Bij zijn debuut op Grand Slam-niveau haalde hij eerder deze zomer de vierde ronde op Wimbledon, waar hij twee geplaatste spelers wist te verslaan.

Van Rijthoven kende een moeizame voorbereiding op de US Open. Hij speelde zes weken geen wedstrijd vanwege een rugblessure. Van Rijthoven gaat zich nu richten op de Davis Cup Finals, waar Nederland het half september in Glasgow opneemt tegen Groot-Brittannië, Canada en Kazachstan.

Eerder op de dag strandde ook Botic van de Zandschulp in de tweede ronde. De Nederlander, vorig jaar nog kwartfinalist in New York, verloor in vier sets van de Fransman Corentin Moutet: 4-6, 6-1, 2-6 en 4-6.

Door de verliespartijen van Van Rijthoven en Van de Zandschulp is Gijs Brouwer de enige overgebleven Nederlander in het enkelspel. Hij treft donderdag de Italiaan Lorenzo Musetti in de tweede ronde. Tallon Griekspoor strandde al in de eerste ronde.