Arantxa Rus is er op de US Open niet in geslaagd ten koste van Shelby Rogers de tweede ronde te bereiken. Het is al de tiende keer op rij dat de Nederlandse strandt in de eerste ronde van een Grand Slam-toernooi.

Rus wist de eerste set nog naar zich toe te trekken, maar na een break halverwege de tweede set kantelde de partij: 6-3, 3-6 en 4-6.

De laatste keer dat de 31-jarige Rus de eerste ronde van een Grand Slam-toernooi overleefde dateert al van 2,5 jaar geleden. Toen schopte ze het op de Australian Open tot de tweede ronde.

Met Rogers trof Rus, de nummer 95 van de wereld, een pittige tegenstander in haar openingspartij. De 29-jarige Amerikaanse is als 31e geplaatst en haalde in 2020 de kwartfinales in New York.

Alleen in 2011 wist Rus de eerste ronde te overleven in New York. Ze won elf jaar geleden van de Russin Jelena Vesnina.

Rus maakt anderhalve set aanspraak op stuntje

Tegen Rogers maakte Rus anderhalve set aanspraak op een stuntje. Tot 6-3, 3-4 stond ze geen enkele keer haar servicegame af, maar een break in de achtste game van de tweede set werd haar fataal.

De ervaren Rogers ging steeds meer winners produceren en legde Rus steeds meer haar wil op. Na 2 uur en 13 minuten liet ze het Amerikaanse publiek op baan 5 juichen.

In aanloop naar het laatste grandslamtoernooi van het jaar speelde Rus geen toernooien op Amerikaanse bodem. Ze koos voor ITF-toernooien in Spanje, waar ze momenteel woont. Rogers daarentegen haalde de finale op het WTA-toernooi van San Jose.