Mathieu van der Poel heeft woensdag in Druivenkoers Overijse zijn rentree gemaakt na zijn opgave in de Tour de France. De Fransman Matis Louvel ging verrassend met de winst aan de haal in de kleine eendaagse wegwedstrijd.

Het was voor Van der Poel de eerste officiële wedstrijd sinds zijn opgave in de Tour de France; hij reed sindsdien alleen nog enkele criteriums. De Nederlander reed op een cruciaal moment in de koers lek en speelde geen rol van betekenis in de eindfase.

"Ik heb competitie nodig om te weten waar ik sta", zei Van der Poel voor de start. "De afgelopen periode heb ik vooral veel in de fitness gezeten. En ik heb de basis getraind, maar nog niet heel intensief. De hardheid probeer ik er nu met koersen in te krijgen."

De winst ging verrassend naar de 23-jarige Louvel. De renner van Arkéa-Samsic-renner ging er in de slotfase op de Moskesstraat alleen vandoor. Achter hem sprintte zijn landgenoot Arnaud Démare naar de tweede plaats. De Belg Dries Van Gestel finishte als derde.

De Druivenkoers in en rond Overijse staat sinds 1961 jaarlijks op de agenda. John Schepers (1968), Adrie van der Poel (1987), Erik Breukink (1996), Matthé Pronk (2003) en Arvid de Kleijn (2019) zijn de Nederlanders op de erelijst.