Op het tennistoernooi van Winston-Salem in de VS heeft Botic van de Zandschulp het Nederlandse onderonsje tegen Tallon Griekspoor in twee sets gewonnen: 7-6 (5) 6-3.

De nummer twee van de plaatsingslijst had in de eerste set nog de nodige moeite met zijn landgenoot, maar liep in de tweede set al snel via een break naar 3-0 uit. Hij liet Griekspoor daarna niet meer terugkomen in de wedstrijd.

Voor Griekspoor was het toernooi in Winston-Salem het eerste sinds dat van Hamburg half juni. Daarna trok hij zich ziek terug in Kitzbühel en moest hij vanwege een coronabesmetting de masterstoernooien van Montreal en Cincinnati aan zich voorbij laten gaan.

Griekspoor mocht ondanks een nederlaag in de laatste kwalificatieronde in Winston-Salem toch meedoen aan het hoofdtoernooi. Hij werd als zogeheten lucky loser toegelaten, als vervanger van een afgehaakte deelnemer.

Van de Zandschulp hoopt de komende dagen wat extra vertrouwen te tanken in aanloop naar de US Open, die volgende week begint. Hij kende vorige week een vroege uitschakeling in Cincinnati. Hij verloor daar van de nummer 1 van de wereld, de Rus Daniil Medvedev. Toch steeg hij voorafgaand aan het toernooi in Winston-Salem naar zijn hoogste positie ooit op de wereldranglijst. De 26-jarige Van de Zandschulp staat momenteel 23e.