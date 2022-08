Thymen Arensman (Team DSM) zegt voor de camera van de NOS het heel bijzonder te vinden om in Utrecht van start te gaan. "Dit is de stad waar ik dichtbij woon en waar ik heb gestudeerd. Ik heb aan de universiteit van Utrecht mijn propedeuse Geschiedenis gehaald. De bachelor zat er helaas niet in wegens het profwielrennen." Gevraagd naar zijn ambities is de 22-jarige Nederlander duidelijk. "Ik kom hier om een goed klassement te rijden. Die ruimte krijg ik ook van mijn ploeg."