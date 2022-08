Ellen van Dijk is er woensdag in München niet in geslaagd haar vijfde Europese titel op de tijdrit te pakken. De Nederlandse werd tweede achter de Zwitserse Marlen Reusser. Riejanne Markus veroverde het brons.

Reusser was de snelste over het 15,3 kilometer tellende parcours. Start en finish waren in Fürstenfeldbruck, een dorpje net buiten München. Op de tweede plek volgde van Dijk op slechts vijf seconden. Brons was er voor Markus, zij was 27 seconden langzamer dan Reusser.

De 35-jarige Van Dijk begon als een van de favorieten als laatste aan de wedstrijd. Halverwege had de regerend wereldkampioen tijdrijden een kleine achterstand op Reusser, de nummer twee van de olympische tijdrit. Op de finishlijn kwam Van Dijk net tekort om een vijfde Europese titel te bemachtigen.

In 2020 en 2021 werd Van Dijk, de houdster van het werelduurrecord, ook tweede op de Europese tijdrit. In 2021 was het ook Reusser die haar van de titel wist te houden. In 2020 won Anna van der Breggen goud.

De olympisch kampioene op de weg, Anna Kiesenhofer finishte knap als vijfde op een minuut van winnares Reusser. De Oostenrijkse lerares wiskunde verraste in Tokio vriend en vijand door na een lange solo het goud te veroveren.

Van Dijk werd vier keer Europees kampioene in het tijdrijden. Dit jaar werd ze ook Nederlands kampioene tijdrijden, voor Markus die tweede werd. De 27-jarige Markus pakte een paar dagen later de Nederlandse titel op de wegwedstrijd.

Anna Kiesenhofer finisht als vijfde op de tijdrit. Anna Kiesenhofer finisht als vijfde op de tijdrit. Foto: Getty Images

Volop kansen voor Nederland bij wegwedstrijd

Zondag is de wegwedstrijd voor de vrouwen. Het grotendeels vlakke parcours is 128,3 kilometer lang en finisht op de Odeonsplatz in München. De finale bestaat uit twee vlakke rondes van 13 kilometer.

In de wegwedstrijd staan voor Nederland wederom Van Dijk en Markus aan de start. Sprintster Lorena Wiebes is, gezien haar prestaties dit seizoen, een van de grote favorieten voor de Europese titel. De renster van Team DSM schreef onder meer twee etappes in de Tour de France Femmes op haar naam.

Verder bestaat de Nederlandse ploeg van zondag uit Demi Vollering, Anouska Koster, Jeanne Korevaar, Floortje Mackaij en Charlotte Kool.