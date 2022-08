Tennisster Arianne Hartono heeft in de nacht van dinsdag op woensdag de tweede ronde van het WTA-toernooi van Vancouver bereikt. De 26-jarige Groningse was in twee sets te sterk voor Eugenie Bouchard, de voormalige nummer vijf van de wereld (6-2 en 6-2).

Hartono gunde Bouchard geen succesvolle rentree op de tennisbaan in Vancouver. Het was voor de 28-jarige Canadese na zeventien maanden de eerste wedstrijd in het enkelspel. Bouchard kende afgelopen jaren veel blessureleed en liet zich opereren aan haar rechterschouder.



Hartono, de huidige nummer 166 van de wereld, stuit in de tweede ronde op de Amerikaanse Emma Navarro, de nummer 168 van de wereldranglijst.



De Groningse maakte dit jaar haar Grand Slam-debuut. In Melbourne knokte ze zich door het kwalificatietoernooi van de Australian Open, waarna ze in de eerste ronde in drie sets onderuitging tegen Amanda Anisimova. Vier maanden eerder debuteerde ze op de WTA Tour.