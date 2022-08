Na 82 dagen ontwaakt de Eredivisie vrijdagavond uit haar zomerslaap met een wedstrijd tussen sc Heerenveen en Sparta Rotterdam. Opvallend veel oude bekenden keerden deze zomer terug op het hoogste Nederlandse niveau, nog los van de waarschijnlijke rentree van Jasper Cillessen bij NEC. Een overzicht.

Luuk de Jong (31, van Sevilla naar PSV)

Als pinchhitter veroverde Luuk de Jong vorig seizoen de harten van de FC Barcelona-fans. De Sevilla-huurling had met zijn doeltreffende kopballen een groot aandeel in de opmars van de Catalanen na de winterstop. De belangstelling voor De Jong was dan ook groot, maar al in een vroeg stadium van de transferperiode verbond de aanvaller zich aan PSV. Met de 38-voudig international in de gelederen jagen de Eindhovenaren op de eerste landstitel sinds 2017/2018, toen De Jong als aanvalsleider fungeerde. De spits is door de nieuwe PSV-trainer Ruud van Nistelrooij ook direct tot captain benoemd.

Jonathan de Guzman (34, van OFI Kreta naar Sparta Rotterdam)

Jonathan de Guzman brak halverwege het eerste decennium van deze eeuw door bij Feyenoord en moet nu op 34-jarige leeftijd voor de routine zorgen bij de stadgenoot. De geboren Canadees, die deel uitmaakte van het Oranje dat in 2014 brons veroverde op het WK in Brazilië, verdiende de afgelopen twee jaar zijn brood bij OFI Kreta. Tussen 2010 en 2020 was De Guzman actief geweest in de grote vier Europese competities: La Liga, de Premier League, de Serie A en de Bundesliga. Sparta had vorig seizoen een eindsprint nodig om zich te handhaven in de Eredivisie en zal hopen dat De Guzman eraan bijdraagt dat zo'n inhaalrace dit seizoen niet nodig is.

Jonathan de Guzman is dit seizoen een van de meest ervaren Eredivisie-spelers. Jonathan de Guzman is dit seizoen een van de meest ervaren Eredivisie-spelers. Foto: Pro Shots

Silvester van der Water (25, van Orlando City naar SC Cambuur)

Eindelijk heeft Jaap Stam een opvolger. De iconische verdediger gold decennialang als de duurste aankoop aller tijden van SC Cambuur, maar sinds deze zomer draagt Silvester van der Water die titel. Zo'n half miljoen euro had de formatie uit Leeuwarden ervoor over om de aanvaller los te weken van Orlando City. Van der Water maakte in Nederland vooral naam bij Heracles Almelo, waar hij met zijn vele dribbels voor het nodige spektakel zorgde.

Yassin Ayoub (28, van Panathinaikos naar Excelsior)

In januari 2019 legde Yassin Ayoub nog de eindstand vast tijdens de memorabele Klassieker waarin Feyenoord met 6-2 afrekende met Ajax. Een doorbraak in De Kuip bleef uit, waarna begin 2020 een transfer naar Panathinaikos volgde. Ook bij de Griekse topclub werd Ayoub geen vaste waarde. Mits fit wordt de middenvelder dat uiteraard wel bij Excelsior, dat vorig seizoen in een memorabele play-off een Eredivisie-ticket veiligstelde ten koste van ADO Den Haag.

Richairo Zivkovic (25, van Rode Ster naar FC Emmen)

Al op 2 december 2012 debuteerde Richairo Zivkovic in de Eredivisie namens FC Groningen. De tiener was in het seizoen 2013/2014 goed voor liefst elf goals en speelde zich met die productie in de kijker van buitenlandse topclubs. Ajax won het gevecht om Zivkovic, maar van een succesvol huwelijk was geen sprake. De aanvaller werd elk seizoen weer geconfronteerd met nieuwe concurrenten en moest het voornamelijk doen met optredens in de beloftenploegen. Na periodes op huurbasis bij Willem II en FC Utrecht begon Zivkovic in 2017 aan een tournee langs buitenlandse clubs. Hij deed onder meer het Chinese Changchun Yatai en, op een blauwe maandag, Sheffield United aan.

Richairo Zivkovic in 2012 als toptalent van FC Groningen. Richairo Zivkovic in 2012 als toptalent van FC Groningen. Foto: Pro Shots

Bas Dost (33, van Club Brugge naar FC Utrecht)

Cyriel Dessers, Giorgos Giakoumakis en ook Sébastien Haller: spelers die zich kronen tot Eredivisie-topscorer maken vaak razendsnel een transfer. Datzelfde deed Bas Dost al in 2012, toen hij namens sc Heerenveen met liefst 32 doelpunten als eerste was geëindigd in het klassement der goalgetters. De aanvaller verkaste naar VfL Wolfsburg, waarbij hij uitgroeide tot een gewaardeerde kracht. Meer succesvolle seizoenen in het buitenland volgden. In dienst van Sporting CP kroonde Dost zich in 2016/2017 zelfs tot topscorer van Portugal. Het afgelopen anderhalf jaar stond de aanvaller onder contract bij Club Brugge, waarmee hij zich twee keer tot kampioen van België kroonde.

Steven Bergwijn (24, van Tottenham Hotspur naar Ajax)

Wederzijds geflirt leidde begin juli eindelijk tot een transfer. Voor een bedrag van 31,25 miljoen euro (een clubrecord) maakte Steven Bergwijn de overstap van Tottenham Hotspur naar Ajax. Afgelopen winter leek de aanvaller al op weg naar Amsterdam. Mede door zijn opvallende optreden tijdens een duel met Leicester City, waarin hij met twee goals in de blessuretijd zijn ploeg de zege bezorgde, hield manager Antonio Conte de Oranje-international toen nog in Londen. Bergwijn kon zich echter niet opwerken tot basiskracht, waardoor 'Spurs' openstond voor een vertrek.

Steven Bergwijn was al trefzeker voor Ajax in het met 3-5 verloren duel met PSV om de Johan Cruijff Schaal. Steven Bergwijn was al trefzeker voor Ajax in het met 3-5 verloren duel met PSV om de Johan Cruijff Schaal. Foto: Pro Shots

Zakaria Bakkali (26, van Anderlecht naar RKC Waalwijk)

"Het talent van Zakaria staat buiten kijf en het is een belangrijke pijler binnen deze club om hiermee aan de slag te gaan." Was getekend: Frank van Mosselveld, de directeur van RKC Waalwijk. Negen jaar geleden leek Bakkali als toptalent van PSV aan de vooravond te staan van een grootse loopbaan. De dribbelaar werd door drie keer te scoren tegen NEC zelfs de jongste speler ooit met een Eredivisie-hattrick. Door blessures en contractperikelen kon Bakkali zijn belofte nooit inlossen en ook na zijn vertrek uit Eindhoven toonde de technicus slechts flitsen van zijn klasse bij onder meer Valencia en Anderlecht.

Oussama Idrissi (26, van Sevilla naar Feyenoord)

Zo heel lang is Oussama Idrissi niet weggeweest van de Nederlandse velden. In de tweede helft van het seizoen 2020/2021 werd de linksbuiten door Sevilla verhuurd aan Ajax, waarvoor hij in zeven Eredivisie-duels niet scoorde. Afgelopen seizoen ging Idrissi opnieuw voor zijn kans bij de meervoudige Europa League-winnaar, maar andermaal zat speeltijd op regelmatige basis er niet in. Een verhuurperiode aan Cádiz volgde. Idrissi gaat bij Feyenoord samenwerken met Arne Slot, onder wie hij bij AZ zijn beste prestaties leverde.

Nick Viergever (33, van Greuther Fürth naar FC Utrecht)

Door het pensioen van Willem Janssen kon een extra dosis ervaring voor FC Utrecht geen kwaad en Nick Viergever voorziet natuurlijk in die behoefte. De deze week 33 jaar geworden verdediger speelde al 299 Eredivisie-duels. Een smet op zijn loopbaan is wel dat Viergever nooit landskampioen is geworden, hoewel hij vier seizoenen uitkwam voor Ajax en drie jaar de kleuren van PSV verdedigde. Die laatste club verliet hij in 2021 voor Greuther Fürth, waarmee hij kansloos degradeerde uit de Bundesliga.