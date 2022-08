Tiger Woods heeft een extreem lucratief aanbod afgeslagen om zich aan te sluiten bij de LIV Golf Invitational Series, zegt directeur Greg Norman van de omstreden tour. De vijftienvoudig majorwinnaar zou een bedrag tussen de 700 en 800 miljoen dollar (respectievelijk 683 en 781 miljoen euro) hebben afgeslagen.

Nergens zijn hogere bedragen te verdienen dan op de LIV-tour, de omstreden lucratieve tour die de golfwereld in tweeën splijt. De LIV Golf-tour bestaat uit acht toernooien in Europa, Azië en de Verenigde Staten. De LIV Golf Invitational Series wordt gefinancierd door het Public Investment Fund van Saoedi-Arabië.

Norman, tweevoudig majorwinnaar, zegt in gesprek met FOX News dat het aanbod al gedaan was voordat hij aantrad bij de veelbesproken organisatie. "Natuurlijk moet je kijken naar de besten van de besten."

Woods zei vorige maand dat hij teleurgesteld is in de golfers die kiezen voor de LIV Golf-tour. "Ik snap hun keuze gewoon niet, deze spelers kiezen voor gegarandeerd geld. Wat is dan nog de prikkel om te trainen en te spelen?"

Charl Schwartzel (links) en Greg Norman (rechts) poseren met de trofee na het winnen van de LIV Golf Invitational Series in Londen. Charl Schwartzel (links) en Greg Norman (rechts) poseren met de trofee na het winnen van de LIV Golf Invitational Series in Londen.

Overstappende golfers zijn geschorst

De LIV-tour heeft een 54 holesformat, waarbij er bij alle acht toernooien een prijzenpot is van rond de 24,4 miljoen euro. De winnaar krijgt een kleine 3,9 miljoen euro, terwijl de hekkensluiter altijd meer dan een ton krijgt.

Deze bedragen zijn een stuk groter dan het prijzengeld dat te verdienen valt bij de PGA, de organisator van de klassieke golftoernooien.

De spelers die de overstap van de PGA Tour naar de LIV-tour hebben gemaakt, zijn door de PGA geschorst. Bekende deelnemers aan het LIV-toernooi zijn onder anderen Phil Mickelson, Dustin Johnson en Sergio García.