Maret Grothues stopt als international bij het Nederlands volleybalteam. De 33-jarige Almelose maakte veertien jaar deel uit van Oranje. Grothues blijft wel actief als clubvolleybalster bij de Griekse club Panathinaikos, meldt volleybalbond Nevobo maandag.

In 2008 maakte Grothues haar debuut in het Nederlands team. De speelster kwam tijdens haar volleyballoopbaan in totaal 392 keer uit voor Oranje. In 2013 werd de volleybalster gekozen tot aanvoerder, een rol die ze tot en met 2020 heeft vervuld. Grothues was een steunpilaar in het basisteam en staat bekend om haar unieke passende en verdedigende kwaliteiten.

De afgelopen jaren veranderde de rol van Grothues in het team van basisspeelster naar invalster. Tijdens de Volleyball Nations League van dit jaar maakte de speelster geen deel uit van de Nederlandse selectie.

"Na veertien jaar speelster van het Nederlands team te zijn geweest, heb ik besloten om te stoppen", zegt Grothues op de site van de volleybalbond. "Ik kan terugkijken op een hele mooie periode bij Oranje. Ik heb vele hoogtepunten mogen meemaken waaronder de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, drie EK-finales en de vierde plek op het WK in 2018."

Maret Grothues raakte tijdens de groepsfase van de Olympische Spelen in 2016 geblesseerd aan haar enkel.

Dijkema: 'Maret kan team naar hoger niveau pushen'

Bondscoach Avital Selinger roemt Grothues als "een speelster die iedere coach in zijn team zou willen hebben". "De kracht van Maret was andere teamgenoten beter te laten spelen. Ze was het cement dat altijd voor de juiste balans binnen het team zorgde. Haar karakter, inzet en leiderschap waren van onmisbare waarde voor het succes van het team."

Volgens teamgenote Laura Dijkema is het stoppen van de volleybalster een gemis voor Oranje. "Ze heeft unieke leiderschapskwaliteiten en kan daarmee een team naar een hoger niveau pushen. Maret heeft naast haar kwaliteiten op het veld ook een basis gelegd voor de professionalisering van het Nederlands team."

Eerder dit jaar besloten de internationals Robin de Kruijf en Yvon Beliën al te stoppen bij de nationale ploeg.