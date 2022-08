De Britse baanwielrenster Laura Kenny roept op de boarding van de wielerbanen te verhogen na de crash van haar landgenoot Matt Walls. De Engelse wielrenner kwam zondag tijdens de Commonwealth Games ten val op het onderdeel scratch en werd over de boarding gekatapulteerd. Daarbij raakten hijzelf en toeschouwers gewond.

Vijfvoudig olympisch kampioene Kenny roept de internationale wielerunie UCI op meer te doen om zulke gevaarlijke incidenten te voorkomen. "Ik denk dat de crashes steeds erger worden omdat de snelheid steeds hoger ligt en renners extremere posities aannemen", zegt Kenny. "De UCI moet een limiet stellen aan deze extreme posities en er moeten misschien schermen komen."

Het Engelse team liet weten dat Walls enkele hechtingen in zijn voorhoofd heeft gekregen. Verder heeft hij geen grote verwondingen opgelopen. De wielrenner mocht zondagavond het ziekenhuis verlaten. Twee andere baanwielrenners werden ook naar het ziekenhuis gebracht als gevolg van de grote valpartij. Twee toeschouwers, onder wie een meisje, zijn ter plekke behandeld.

Kenny zegt dat het de derde keer is dat ze een baanwielrenner over de boarding ziet vliegen. "Matt kon lachen en maakte grapjes met de verzorgers, wat fijn is om te horen. Maar als hij niet over de boarding was gegaan, had hij minder schade veroorzaakt, zeker bij het kleine meisje."