Max Verstappen is zaterdag door problemen met zijn Red Bull als tiende geëindigd in de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije. Mercedes-coureur George Russell pakte voor het eerst in zijn loopbaan poleposition.

Verstappen klaagde over problemen aan zijn motor op het moment dat hij de pits uitreed voor zijn laatste poging in de kwalificatie. Ondanks instructies over de boordradio om de Limburger op allerlei knoppen te laten drukken, wist Red Bull Racing ze niet meer op te lossen.

Bij de eerste poging van Verstappen ging het ook al mis, nadat hij in de eerste sector een fout had gemaakt en even van de baan was geschoten. In de eerste twee delen van de kwalificatie ging het nog wel goed bij de Nederlander. Met zijn tijden kon hij zich uitstekend meten met de Ferrari's en zeker de Mercedessen.

Door een regenbui in de ochtend in Boedapest was al het rubber weer van het asfalt gespoeld. De baan werd daardoor gedurende de kwalificatie steeds sneller en het was dus belangrijk om er in de slotfase goed bij te zitten.

Dat deed Russell. De Brit snoepte in de slotfase met 0,044 seconden de pole af van Carlos Sainz, die met zijn Ferrari de snelste tijd in handen had. De Spanjaard start zondag als tweede, voor zijn teamgenoot Charles Leclerc. Lando Norris begint in zijn McLaren vanaf de vierde plaats.

Esteban Ocon start zondag als vijfde in de Alpine. De winnaar van vorig jaar in Hongarije staat daarmee voor zijn teamgenoot Fernando Alonso. Lewis Hamilton had ook problemen. Bij de Brit wilde zijn DRS-systeem niet openklappen, waardoor hij niet verder kwam dan de zevende tijd. Hamilton begint zondag naast zijn voormalige teammaat Valtteri Bottas (Alfa Romeo), die de achtste tijd klokte.

Top tien kwalificatie Hongarije 1. George Russell (Mercedes): 1.17,377

2. Carlos Sainz (Ferrari): +0,044

3. Charles Leclerc (Ferrari): +0,190

4. Lando Norris (McLaren): +0,392

5. Esteban Ocon (Alpine): +0,641

6. Fernando Alonso (Alpine): +0,701

7. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,765

8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo): +0,780

9. Daniel Ricciardo (McLaren): +1,002

10. Max Verstappen (Red Bull): +1,446

Slechtste kwalificatie van het seizoen voor Red Bull

Verstappen staat dicht bij zijn teamgenoot Sergio Pérez op de startgrid. De Mexicaan haalde het slotdeel van de kwalificatie niet en start als elfde. Het is daarmee de slechtste kwalificatie van het seizoen voor Red Bull.

Ook Sebastian Vettel beleefde een moeizame zaterdag. De viervoudig wereldkampioen, die donderdag zijn afscheid aan het einde van het seizoen aankondigde, crashte in de laatste vrije training. Met hulp van Vettel zelf wisten de Aston Martin-monteurs de auto net op tijd te repareren voor de kwalificatie, maar daarin kwam hij niet verder dan de achttiende tijd.

De Grand Prix van Hongarije begint zondag om 15.00 uur.