Een emotionele Wout van Aert sprak na het winnen van de voorlaatste etappe van de Tour de France zijn bewondering uit voor Jumbo-Visma-kopman Jonas Vingegaard én zijn gehele ploeg. "Dit is echt een droomscenario."

De 27-jarige Van Aert won de tijdrit van iets meer dan 40 kilometer door negentien seconden voor ploeggenoot Vingegaard te eindigen. Na afloop had de Belg het over de enorme inspanningen van de laatste weken.

"Na drie weken ben je gewoon kapot", liet Van Aert weten. "Ik heb vandaag echt alles gegeven. Ik wil natuurlijk ritten winnen en dat wilde ik vandaag ook. Het was een hele snelle tijdrit, maar je moest je een beetje sparen voor de moeilijke klim op het einde. Technisch gezien heb ik geen fouten gemaakt. Het was een geweldige dag."

Van Aert kende op persoonlijk niveau een zeer geslaagde Tour de France. De Jumbo-Visma-renner won - inclusief de tijdrit van vandaag - drie etappes, legde beslag op de groene trui en werd ook uitgeroepen tot strijdlustigste renner.

Dat de krachtsinspanningen hem niet onberoerd lieten, werd duidelijk toen hij tijdens het interview enkele tranen moest laten toen hij zijn ploeg bedankte en over officieus Tour de France-winnaar Vingegaard sprak.

"Ja, ik ben emotioneel", gaf hij toe. "De Tour de France winnen als team is heel speciaal en vandaag was écht een droomscenario. Jonas is zo sterk, maar vooral ook zo'n goede gast. Ik wil al mijn teamgenoten bedanken en het hele team voor deze speciale Tour. Het is ongelofelijk."