Estavana Polman vertrekt na een slepend conflict definitief bij haar club Esbjerg. Dat heeft de handbalster zaterdag laten weten via Instagram.

De 29-jarige Polman speelde sinds 2013 bij Esbjerg (Denemarken), een topclub in het internationale handbal. Afgelopen seizoen kwam ze in conflict met de leiding van de club, waardoor ze op een zijspoor belandde en zelfs niet meer met de ploeg mocht trainen.

"Het is negen jaar lang een geweldige reis geweest. Ik kwam hier als een jong meisje en nu vertrek ik als een volwassene", aldus Polman, die vervolgens ingaat op het conflict met haar club.

"Dit is niet de manier waarop ik wilde eindigen. Als ik ergens aan begin, dan wil ik dat afmaken. Dit is niet de manier waarop ik tot ziens wil zeggen. Ik wil jullie laten weten dat jullie, Esbjerg, de fans, de vrijwilligers een speciaal plekje in mijn hart hebben."

Polman won met Esbjerg drie keer het Deense landskampioenschap. Het is nog niet bekend waar zij haar carrière voortzet.

De Nederlandse speelde 144 interlands voor Oranje en kwam uit op de Olympische Spelen van 2016, maar miste de Spelen van 2021 door een blessure. Ook kwam ze in actie op drie WK's en twee EK's. Op het WK van 2019 won ze goud met Oranje.