Een jury van deskundigen heeft Jumbo-Visma-renner Wout van Aert unaniem uitgeroepen tot meest strijdlustige renner van de Tour de France van 2022. Dat maakt de organisatie zaterdag bekend.

Van Aert won twee etappes en reed vaak in de aanval, zowel in overgangsetappes als in bergetappes. Hij veroverde als gevolg van al zijn aanvalslust de groene trui en eindigde als vijfde in het bergklassement. Ook verrichte de Belg veel werk voor Jumbo-kopman Jonas Vingegaard.

De strijdlustprijs wordt uitgereikt aan de renner die over de hele Tour gezien het meest in de aanval rijdt. De prijs wordt toegekend door een jury, voorgezet door de directeur van het evenement.

De titel levert de Van Aert 20.000 euro op. Vorig jaar werd hij ook genomineerd voor de strijdlustprijs, maar ging Fransman Franck Bonnamou met de eer aan de haal.