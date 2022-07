Miguel Ángel López is door zijn team Astana Qazaqstan tot nader order geschorst. De 28-jarige Colombiaan is volgens Spaanse media een verdachte in het onderzoek naar dokter Marco Maynar Mariño, die wordt verdacht van onder meer drugshandel.

In een reactie zegt Astana verrast te zijn door het nieuws. "We hebben verder nog geen details. Met dit in het achterhoofd heeft het team besloten om Miguel Ángel López een schorsing op te leggen totdat er duidelijkheid is over alle aspecten in deze zaak."

López eindigde in 2018 als derde in zowel de Giro d'Italia als de Vuelta a España. Eerder dit jaar staakte de klimmer de strijd in de Giro vanwege een heupblessure. Door deze kwetsuur moest de Colombiaan de Tour de France aan zich voorbij laten gaan. Momenteel werkt de klimmer toe naar de Ronde van Spanje.

De Guardia Civil (een Spaanse politie-eenheid) heeft de Colombiaan donderdag bij aankomst op het vliegveld van Madrid ondervraagd over zijn banden met Maynar, schreef de Spaanse wielersite Ciclo 21 eerder. De omstreden dokter werd in 2009 voor tien jaar werd geschorst door de Portugese autoriteiten omdat hij de renners van het LA-MSS-team van onder meer epo had voorzien.

López keerde dit jaar terug bij Astana

De dokter werd eerder dit jaar gearresteerd op verdenking van witwassen en drugshandel. De Guardia Civil is vooral benieuwd wat de precieze relatie tussen de dokter en López is. Aanvankelijk werd de renner beschouwd als een getuige, maar inmiddels zou hij worden gezien als een verdachte. Mogelijk moet hij later dit jaar voor de rechtbank verschijnen.

De Colombiaan keerde dit seizoen terug bij Astana nadat hij vorig jaar werd ontslagen door Movistar. López had woedend opgegeven tijdens de Vuelta a España, waarna het niet meer goed kwam tussen hem en zijn ploeg.