Als gevolg van de coronabeperkingen in China komen tennissers komend najaar niet in actie in het land. Dat heeft tennisbond ATP donderdag bekendgemaakt. Er zijn vier toernooien geschrapt, waaronder de Shanghai Masters, die tussen 9 en 16 oktober zouden plaatsvinden.

Ook de Chengdu Open, Zhuhai Championships en de China Open stonden op het programma, maar zijn nu afgelast.

Het is het derde jaar op rij dat de toernooien in China worden geannuleerd. In 2019 werd er voor het laatst op het hoogste niveau getennist in China tijdens het Masters-toernooi van Sjanghai. De autoriteiten in China houden vast aan een streng coronabeleid terwijl vele andere landen hun regels hebben versoepeld. China organiseerde in februari nog de Winterspelen in Peking onder strikte gezondheidsprotocollen.

Om het gat in de kalender op te vullen heeft de internationale tennisbond zes ATP 250-toernooien een jaarlicentie gegeven. In september en oktober vinden deze toernooien plaats in San Diego, Seoel, Tel Aviv, Florence, Gijón en Napels. Door het schrappen van het Masters-toernooi van Sjanghai zijn er dit jaar slechts acht Masters-toernooien.

ATP houdt gevolgen pandemie onder controle

Voorzitter Andrea Gaudenzi van de ATP geeft ondanks de teleurstelling aan dat de bond goed kan anticiperen op de gevolgen van de coronabeperkingen in China. "Als mondiale sport blijven we de gevolgen van de pandemie onder controle houden."

De flexibele aanpak zorgt ervoor dat de bond snel kan schakelen om ATP 250-toernooien eenmalig aan te wijzen voor de ATP Tour. "Dit toont de sterke internationale interesse in de ATP Tour en bevestigt de strategie die we hebben gekozen om te reageren op snel veranderende omstandigheden", aldus Gaudenzi.