Sifan Hassan heeft zaterdag bij de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene naast een medaille gegrepen op de 10.000 meter. De 29-jarige Nederlandse eindigde als vierde. Letesenbet Gidey uit Ethiopië pakte in 30.09,94 het goud.

Hellen Obiri uit Kenia pakte het zilver, voor haar landgenote Margaret Kipkemboi. Hassan strandde met haar tijd van 30.10,56 op een halve seconde van het brons.

Winnares Gidey moest vorig jaar op de Olympische Spelen in Tokio nog met de derde plaats genoegen nemen, achter Hassan en Kalkidan Gezahegne, die uitkomt voor Bahrein. De 24-jarige Gidey is met een tijd van 29.01,03 in het bezit van het wereldrecord op de 10.000 meter.

Zoals vaak bij titeltoernooien liep Hassan in het eerste deel van de race in de achterhoede. De Japanse Ririka Hironaka bepaalde rondenlang het tempo, op de voet gevolgd door de Britse Eilish McColgan.

Met nog negen ronden te gaan schroefden de Ethiopische vrouwen het tempo op. Zij wilden de race hard maken om Hassan, die bekendstaat om haar sterke sprint, te vermoeien. Het bleek een succesvolle tactiek.

Hassan, eind 2021 uitgeroepen tot Sportvrouw van het Jaar in Nederland, rukte weliswaar langzaam maar zeker op, maar miste in de laatste ronde de kracht om de concurrentie af te troeven, zoals ze in het verleden vaak het verschil maakte in de eindfase.

De top drie in beeld, met in het midden winnares Letesenbet Gidey. De top drie in beeld, met in het midden winnares Letesenbet Gidey. Foto: Getty Images

Hassan kende korte voorbereiding

In de aanloop naar de WK temperde Hassan al de verwachtingen. De Nederlandse kende het afgelopen jaar, na haar indrukwekkende medailleoogst op de Spelen in Tokio, mentale en fysieke problemen en vierde maandenlang vakantie.

Tien weken geleden begon ze pas aan haar voorbereiding op de WK en ruim een week geleden bij de Stumptown Twilight Meet in Portland liep ze haar eerste wedstrijd (5.000 meter) van het jaar. Ze won meteen, al was er van serieuze tegenstand geen sprake.

Hassan loopt dit toernooi ook nog de 5.000 meter, de afstand waarop ze vorig jaar net als op de 10.000 meter olympisch goud veroverde. In tegenstelling tot bij de Spelen in Tokio komt ze niet uit op de 1.500 meter, waar ze brons pakte.

De series van de 5.000 meter zijn woensdag vanaf 1.25 uur Nederlandse tijd.