Langeafstandsloper Mo Farah is op negenjarige leeftijd illegaal van Djibouti naar het Verenigd Koninkrijk gebracht, vertelt hij aan de BBC. Na aankomst werd hij gedwongen om op de kinderen van een gezin te passen.

De naam Mohamed Farah kreeg hij van de vrouw die hem uit Djibouti heeft meegenomen. Zijn echte naam is Hussein Abdi Kahin, vertelt de atleet in The Real Mo Farah, de documentaire die de BBC deze week uitzendt.

"Jarenlang bleef ik het wegstoppen", zegt de atleet, "Maar dat lukt maar voor een bepaalde tijd." Tot nu toe is aangenomen dat Farah met zijn ouders als vluchteling uit Somalië naar het Verenigd Koninkrijk is gekomen.

De ouders van Mo Farah zijn nooit in het VK geweest. Zijn moeder en twee broers wonen op een familieboerderij in de afgescheiden staat Somaliland. Zijn vader Abdi stierf tijdens onlusten in Somalië nadat hij was geraakt door verdwaald geweervuur. Hussein was toen vier jaar oud.

Huishoudelijk werk

De vrouw die Mo Farah meenam naar Londen, vertelde hem dat hij bij familie in Europa zou gaan wonen - iets waar hij naar eigen zeggen "opgewonden" over was. "Ik had nog nooit in een vliegtuig gezeten", zegt hij.

Van de vrouw moest Farah zeggen dat hij Mohamed heette. Zij verscheurde het papier dat hij bij zich had, met daarop de contactgegevens van zijn familieleden. Hij moest huishoudelijk werk doen en de kinderen verzorgen, om te eten te krijgen, vertelt hij aan de BBC.

'Onverzorgd, emotioneel en cultureel ontheemd'

Toen hij rond twaalf jaar oud was, mocht hij naar school. De leerkrachten kregen te horen dat hij een Somalische vluchteling was. Een oude mentor noemt hem in de documentaire een "onverzorgd, emotioneel en cultureel ontheemd kind" dat nauwelijks Engels sprak.

De jongen bleek wel de "taal van de sport" te verstaan, zag zijn gymleraar op de atletiekbaan. Sport, zo zegt Farah, was "het enige dat ik kon doen om weg te komen" van de situatie waarin hij verkeerde.

Uiteindelijk nam hij de gymleraar , Alan Watkinson, in vertrouwen. Die hielp de jongen en zorgde dat hij in een Somalisch pleeggezin werd opgevangen. Vanaf dat moment werd alles beter, zegt de steratleet in de documentaire.

Hij begon naam te maken als atleet; in juli 2000 werd hij Brits staatsburger. Daarna kon hij nam hij ook deel aan internationale toernooien en werd hij een gevierd sporter. Mo Farah zegt dat hij heeft meegewerkt aan de documentaire om mensenhandel en slavernij aan de kaak te stellen.