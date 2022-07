Langeafstandsloper Mo Farah is op acht- of negenjarige leeftijd illegaal van Djibouti naar het Verenigd Koninkrijk gebracht, zo heeft hij in de BBC-documentaire The Real Mo Farah onthuld. Na aankomst werd hij gedwongen om op de kinderen van een gezin te passen.

Hussein Abdi Kahin, zoals de 39-jarige atleet echt heet, kreeg de naam Mohamed Farah van de vrouw die hem uit het Oost-Afrikaanse Djibouti heeft meegenomen naar Londen.

De vrouw vertelde hem dat hij bij familie in Europa zou gaan wonen - iets waar hij naar eigen zeggen "razend enthousiast" over was. Bij aankomst in Londen bleek al snel dat hij in ruil voor eten huishoudelijk werk moest doen voor een gezin en kinderen moest verzorgen.

Na twee jaar ging Farah voor het eerst naar school en werd hij voorgesteld als Somalische vluchteling. Een oude mentor noemt hem in de documentaire een "onverzorgd, emotioneel en cultureel ontheemd kind" dat nauwelijks Engels sprak.

85 Olympisch kampioen Mo Farah onthult dat hij als kind illegaal naar het VK is gesmokkeld

Farah veroverde vier olympische medailles

Tot nu toe verklaarde Farah, meervoudig olympisch en wereldkampioen, altijd dat hij met zijn ouders als vluchteling uit Somalië naar het VK is gekomen. De ouders van Farah zijn echter nooit in het VK geweest.

Zijn moeder en twee broers wonen op een familieboerderij in de afgescheiden staat Somaliland. Zijn vader kwam daar bij vuurgevechten om het leven, toen Farah vier jaar was.

"Jarenlang bleef ik het wegstoppen, maar dat lukt maar voor een bepaalde tijd", aldus Farah, die door zijn kinderen werd aangespoord de waarheid te vertellen. Met de onthulling hoopt Farah mensenhandel en slavernij aan de kaak te stellen.

Farah, die met behulp van zijn gymleraar in een Somalisch pleeggezin werd geplaatst en de Britse nationaliteit kreeg, ontwikkelde zich tot topatleet. In 2012 en 2016 veroverde hij olympische goud op zowel de 5.000 als de 10.000 meter. Bovendien werd hij zes keer wereldkampioen op die afstanden.