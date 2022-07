Ilse Paulis zet een punt achter haar roeicarrière. De olympisch kampioene van de Spelen in Rio de Janeiro in 2016 wil zich gaan richten op haar medische loopbaan.

"Ik merk nu, na wat afstand van het roeien, dat ik er niet meer alles voor wil doen en dus ook niet meer alles voor wil laten", zegt de 28-jarige Paulis maandag in een verklaring op de website van roeibond KNRB. "Ik kan nog steeds genieten van het roeien en kijk ook met een goed gevoel terug op de afgelopen jaren."

Paulis won zes jaar geleden in Rio goud in de lichtgewicht dubbeltwee met Maaike Head. "We hebben toen het beste uit elkaar gehaald en er heel hard voor gewerkt. In Rio kwam alles samen." Dat jaar roeide het duo ook nog een wereldrecord in het Poolse Poznan.

Op de Spelen vorig jaar in Tokio pakte Paulis het brons met Marieke Keijser in dezelfde discipline als vijf jaar eerder. Keijser nam na de Spelen een pauze en besloot eerder dit jaar te stoppen.

Paulis moest haar medische studie een jaar stilleggen vanwege de uitgestelde Olympische Spelen van Tokio. "Ik wilde die vertraging in een keer inhalen en afronden", zegt Paulis die een carrière als dokter ambieert. "Dat is helaas amper te combineren met topsport en dat zou ik ook niet willen combineren. Ik ga het missen, dat doe ik nu al, maar ik weet dat het de juiste keuze is"