Openingswedstrijd

Engeland-Oostenrijk 1-0

Goedenavond en welkom in ons liveblog van het EK vrouwenvoetbal. Mijn naam is Iris Timmer en ik houd je op de hoogte van alle ontwikkelingen tijdens de openingswedstrijd tussen het Engeland van Sarina Wiegman en Oostenrijk in een uitverkocht Old Trafford. Veel plezier!