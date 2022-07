Lewis Hamilton en teambaas Toto Wolff zijn blij dat Mercedes zondag bij de Grand Prix van Groot-Brittannië weer meedeed om de podiumplekken. De Brit eindigde bij zijn thuisrace op het circuit van Silverstone als derde na een spannend gevecht.

"Ik ben heel dankbaar dat ik meekon in de strijd vooraan, want dat was alweer een tijdje geleden", zei de zevenvoudig wereldkampioen na afloop op de persconferentie. "We maken nu echt vooruitgang met de Mercedes, de auto laat zien dat hij potentie heeft."

Ruim 140.000 fans konden in de slotrondes van de race genieten van een strijd om het podium tussen Charles Leclerc, Sergio Pérez en Hamilton. "Het deed me denken aan mijn kartdagen", aldus de 37-jarige Hamilton. "Het feit dat we ronde na ronde zo dicht achter elkaar reden en inhaalacties konden maken, is Formule 1 op zijn best."

Met de derde plek haalde Hamilton, die op de zesde plaats staat in de WK-stand, voor de derde keer dit seizoen het podium. Het was bovendien de tiende keer op rij dat hij een podiumplek pakte bij zijn thuisrace. Ferrari-coureur Carlos Sainz ging er met de winst vandoor, Sergio Pérez werd in zijn Red Bull uiteindelijk tweede. "Ik dacht dat ik misschien nog wel kans maakte op de winst", aldus Hamilton. "Maar de gaten waren iets te groot en onze pitstops waren niet vlekkeloos."

132 Waanzinnig gevecht om podiumplaatsen tussen Leclerc, Pérez en Hamilton

'Lewis had de race kunnen winnen'

De Grand Prix op Silverstone lag lange tijd stil na een zware crash van Alfa Romeo-coureur Zhou Guanyu. "We waren ons momentum wel kwijt na de herstart", aldus Mercedes-teambaas Toto Wolff tegenover Sky Sports. "Maar we hadden bijna geen last van porpoising (stuiteren - red.), dus dat is veelbelovend."

Wolff, die blij is met de progressie van de auto, denkt toch dat er meer in had gezeten voor Mercedes. "Lewis had de race kunnen winnen als er geen safetycar was gekomen, dat was fantastisch voor hem geweest", zei hij. "Maar uiteindelijk is het bemoedigend dat we weer een auto hebben die mee kan doen om het podium."

Max Verstappen finishte als zevende. De Nederlander kampte met problemen aan zijn auto waardoor hij niet mee kon doen voor de winst. Met 181 punten blijft hij de leider in het wereldkampioenschap, hij heeft 34 punten voorsprong op zijn teamgenoot Pérez, die staat tweede.

De volgende race op de kalender is die van Oostenrijk. Vrijdag om 13.30 uur staat de eerste vrije training op het programma. De race op zondag begint om 15.00 uur.