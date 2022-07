Wielerploeg Quick-Step heeft de gele trui in handen, maar heeft ook coronazorgen. Nadat eerder al Tim Declercq moest worden vervangen na een besmetting, zijn nu ook ploegleider Tom Steels en perschef Phil Lowe de sjaak. Lowe omhelsde gisteren nog Lampaert na zijn verrassende overwinning in de tijdrit. "Het is jammer dat ik dit niet met hem kon vieren. Ik hoop dat hij goed herstelt en nog kan terugkeren in de Tour. Zelf had ik eerst geen angst maar nu, na al die knuffels, hoop ik maar dat ik het niet krijg", reageerde Lampaert voor de start van de tweede etappe.