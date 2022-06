De Nederlandse waterpolosters hebben dinsdag de halve finales van het WK in Hongarije bereikt. De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis was in de kwartfinales met 12-7 (3-1, 3-2, 3-3 en 3-1) te sterk voor Griekenland.

Het is de eerste keer sinds 2015 dat de waterpolovrouwen in de halve finales van het WK staan.

Oranje kwam in de openingsfase nog wel op achterstand, maar leidde na het eerste kwart al met 3-1. In het verdere verloop hield Nederland steeds een marge van twee of drie treffers. In de slotfase werd de voorsprong zelfs nog wat vergroot. Alleen in het derde kwart (3-3) was er sprake van evenwicht.

De pas zeventienjarige Lola Moolhuijzen was de uitblinker: zij maakte vier doelpunten. Ook keepster Laura Aarts was goed op dreef. Zij had in de slotfase enkele belangrijke reddingen, waardoor de voorsprong van Oranje intact bleef.

De tegenstander in de halve finales is Australië of Hongarije. Die landen spelen dinsdagavond tegen elkaar. De halve finale is op donderdag om 21.00 uur. De finale wordt gespeeld op zaterdag 2 juli, ook om 21.00 uur.