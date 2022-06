De Nederlandse hockeyteams hebben zondag in de Pro League wisselende resultaten geboekt tegen Duitsland. De vrouwen boekten een zege, maar de mannen gingen onderuit.

In Hamburg werden de Nederlandse mannen met 4-1 verslagen door vier Duitse treffers na de rust. Koen Bijen had Oranje in de derde minuut nog op een 1-0-voorsprong gezet.

Nederland kwam zaterdag in het eerste duel van dit weekend met de Duitsers op achterstand, wat werd omgezet in een 3-2-overwinning. Nu startte Nederland beter, maar verder dan het doelpunt van Bijen kwam de ploeg van bondscoach Jeroen Delmee niet.

Al snel in het derde kwart pakte Duitsland de voorsprong door twee keer te scoren, via Moritz Ludwig en Marco Miltkau. Daar kwamen door toedoen van Niklas Bosserhoff en Constantin Staib nog twee doelpunten bij voor de Duitsers: 4-1.

Tot zondag had Oranje negen van de elf wedstrijden in de Pro League gewonnen. Twee eindigden in een gelijkspel. Delmee ging voor het eerst onderuit na twaalf zeges op rij.

Top zes Pro League mannen 1. Nederland 12-31

2. India 13-29

3. België 13-28

4. Duitsland 15-28

5. Argentinië 16-25

6. Engeland 14-22

Hockeysters komen wel tot winst

De Nederlandse hockeysters waren eerder op de dag wel te sterk voor Duitsland. De ploeg van interim-bondscoach Jamilon Mülders zegevierde met 3-1 in Hamburg.

Nederland won zaterdag met 3-2 van Duitsland, maar moest toen wel een 0-2 achterstand goedmaken. Zondag was het de olympisch kampioen die de ban brak. Vlak voor het einde van het eerste kwart maakte Freeke Moes de 1-0 na goed voorbereidend werk van Laura Nunnink.

Uit een strafcornervariant werd het in het tweede kwart 2-0: Xan de Waard tipte binnen. Dankzij een rake strafbal van Sonja Zimmermann verkleinde Duitsland in het derde kwart de achterstand. Maar Nederland herstelde via Yibbi Jansen (benutte strafbal) snel weer de voordelige marge van twee. In het vierde kwart kwam er geen verandering in de score.

Pro League als voorbereiding voor WK

Door de overwinning loopt Nederland opnieuw drie punten in op Argentinië, dat de eindzege al binnen heeft.

De wedstrijden in de Pro League dienen voor Oranje vooral als voorbereiding op het belangrijkste toernooi van dit jaar: het wereldkampioenschap. Nederland is titelverdediger op het toernooi, dat volgende maand in eigen land en in Spanje wordt gespeeld.