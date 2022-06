Amerikaanse turnsters eisen 1 miljard dollar (930 miljoen euro) vanwege het falen van de FBI in de zaak rond de Amerikaanse ex-arts Larry Nassar. Ze vinden dat de Amerikaanse veiligheidsdienst niet genoeg heeft gedaan om Nassar te stoppen. Daardoor kon hij nog bijna een jaar langer doorgaan met het misbruiken van meisjes.

De groep slachtoffers bestaat uit ongeveer negentig turnsters, waaronder viervoudig olympisch kampioene Simone Biles. Ook Aly Raisman en McKayla Maroney, beiden in het bezit van een gouden olympische medaille, behoren daartoe, zegt het advocatenkantoor dat ze vertegenwoordigt.

In 2015 sloeg de Amerikaanse turnbond alarm bij een lokale FBI-afdeling toen drie turnsters hadden aangegeven misbruikt te zijn door Nassar. Daar werd door de veiligheidsdienst niks mee gedaan, concludeerde het Amerikaanse ministerie van Justitie.

Een jaar later bracht de krant The Indianapolis Star het misbruikschandaal naar buiten. In het artikel kwam naar voren dat de federale recherche weinig of geen contact zocht met de turnsters nadat zij zich hadden gemeld, tot ergernis van de betrokkenen. Later dat jaar werd Nassar opgepakt.

In een rapport uit 2021 concludeerde inspecteur Michael Horowitz van het Amerikaanse ministerie van Justitie dat er niet goed is gehandeld. Zo schreef hij dat het FBI-bureau in Indianapolis "niet met de grootst mogelijke ernst en urgentie op de beschuldigingen aan het adres van Nassar heeft gereageerd."

Nassar was in het verleden teamdokter bij de olympische turnploeg van de Verenigde Staten. Hij kreeg een celstraf opgelegd van 175 jaar voor het misbruik van turnsters van de Amerikaanse selectie.